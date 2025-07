Лунала з кожної праски: яка пісня стала найпопулярнішою у 1998 році і про що вона

Цей трек часто лунав на телебаченні і радіо

Період 90-х років минулого століття запам'ятався бумом якісної української музики, яка лунала, зокрема на хіт-параді "Територія А". Також у цей час випускали потужні треки за кордоном, які згодом набули популярності в Україні.

У 1998 році однією з найпопулярніших композицій в Україні стала "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи". Вона увійшла до однойменного альбому колективу. Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук створив її навесні 1997 року. Тоді він перебував на кораблі в Києві, де було холодно і сніжило. Водночас у Львові в той момент була хороша погода, звідси і з'явилися рядки "там, де нас нема, там не падає зима".

Саме на трек "Там, де нас нема" гурт зняв свій дебютний професійний відеокліп. До цього були неофіційні роботи у Львові — "В очах твоїх я небо бачу" та Long time ago. Цікаво, що кліп на композицію "Там, де нас нема" став першою українською відеороботою, котру увімкнули на каналі MTV.

"Океан Ельзи" - "Там, де нас нема"

За цей трек "Океан Ельзи" у 1999 році отримав нагороду "Золота жар-птиця" на фестивалі "Таврійські Ігри". Окрім цього, "Там, де нас нема" увійшла до альбомів-збірок найкращих треків гурту, зокрема "1221", "Вибране…" і "Океан Ельзи: The Best Of".

Загалом "Там, де нас нема" стала однією з найпопулярніших пісень "Океану Ельзи". Музиканти часто виконують її під час концертних турів як в Україні, так і за кордоном.

