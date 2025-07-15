Стала криком душі і зачепила мільйони: якою була найпопулярніша пісня 1995 року і про що у ній йдеться

Ця пісня стала популярною у всьому світі

Чимало композицій, які були шалено популярними у 90-х, вважаються хітами і сьогодні. А все через те, що у них закладали потужні сенси та глибокі цінності, які залишаються актуальними завжди, тож відгукуються сучасникам. А нещодавно ми розповідали, від чого помер і де похований легендарний співак Майкл Джексон.

Зокрема, у 1995 році однією з найпопулярніших була пісня Earth Song, що українською перекладається як "Пісня Землі". Вона належить всесвітньо відомому американському попспіваку Майклу Джексону. Композиція стала закликом до суспільства, аби задуматися про нашу планету та припинити їй шкодити. Вона порушує проблеми забруднення навколишнього середовища, вирубування лісів, вбивства тварин і расизму.

Текст треку Майкл написав у 1988 році, коли виступав в Австрії з туром Bad World Tour. Перша демо-версія композиції з'явилась у 1989 році, а друга — у 1990. Однак тоді Джексон вважав її ще не повністю готовою.

Майкл Джексон у 1995 році, фото Getty Images

Тож артист повернувся до композиції у 1994 році, і через рік вона увійшла до альбому HIStory: Past, Present and Future, Book I. У 1995 році вийшов кліп на Earth Song, в якому відтворили сенси пісні: показали кадри вирубаних лісів і вбитих тварин, а також різні народи, як нагадування проти расизму. У 1997 році співак отримав "Греммі" за цей кліп.

Пісня привернула увагу мільйонів слухачів не лише у США, а й у всьому світі. Зараз на Youtube кліп на трек Earth Song вже набрав понад 486 мільйонів переглядів. Композиція стала однією з найпотужніших у кар'єрі Джексона, а також маніфестом для нашої планети.

Майкл Джексон - Earth Song

Раніше "Телеграф" розповідав про гурт "Віа Гра", який припинив діяльність після 25 років існування. Співачки найпопулярнішого складу походять з України.