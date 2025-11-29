Радянського "Термінатора" зіграв харків'янин, а зірка шоу донатить Україні. Цікаві факти про "Дивні дива"

Уродженець України хизувався поїздками у Москву

Українці часто створюють на екрані образ "радянської загрози" у Голлівуді, і хіт Netflix не став винятком. "Телеграф" розповідає, які актори з України здобули популярність у серіалі Stranger Things ("Дивні дива") та хто з зірок шоу відкрито засудив вторгнення Росії.

Що треба знати:

Уродженець Києва Алек Утгофф зіграв радянського вченого, який допомагає американцям

Андрій Івченко з Харкова втілив "радянського Шварценеггера"

Зірки серіалу Фінн Вулфгард і Міллі Боббі Браун публічно виступають проти війни

Популярний серіал Netflix "Дуже дивні справи" (Stranger Things) не перестає дивувати фанатів не лише загадковим сюжетом, а й несподіваними фактами поза екраном. Один з найбільш цікавих — це зв’язок серіалу з Україною та українськими акторами, які зіграли ключових "радянських" персонажів.

Найвідоміший приклад — Алек Утгофф, який у третьому сезоні серіалу втілив роль радянського вченого Олексія Смирнова. Сам актор народився у Києві, а його справжнє ім’я — Олег Володимирович Утгоф. Переїхав до Британії у 1997 році. У Stranger Things його персонаж стає одним із "хороших радянських" героїв: допомагає американцям.

Алек Утгофф втілив роль радянського вченого Олексія Смирнова

Утгофф з голлівудськими зірками Девідом Гарбором і Вайноной Райдер

Позиція Алека по війні в Україні мовчазна. Ще до повномасштабного вторгнення Росії він хвалився своїм візитом до країни-агресорки і навіть фотографувався на фоні Кремля. У Москві в нього живуть родичі.

Ще один український актор — Андрій Івченко, який зіграв радянського кілера Григорія, відомого як "радянський Термінатор". Народжений в Харкові, Андрій емігрував до Канади наприкінці 90-х, а його образ у серіалі, за його словами, натхненний Арнольдом Шварценеггером.

Григорій — солдат, який беззаперечно виконує накази свого командування і, незважаючи ні на які перешкоди, домагається поставленої задачі. Було цікаво грати цього "російського термінатора", як його зараз називають. І так як брати Даффери ввели до 3 сезону різні популярні фільми 80-х, то для Григорія прототипом був саме Термінатор з фільму зі Шварценеггером Андрій Івченко

Андрій Івченко зліва

На відміну від свого українського колеги, Івченко публічно засудив війну РФ проти рідної країни. "Я українець і я стою з Україною", — написав актор у соцмережі 1 березня 2025 року.

Не обійшлося і без підтримки України від зірок серіалу. Фінн Вулфгард, який грає Майка, публічно висловлювався на підтримку України та долучався до збору коштів United24. Влітку 2025 року в інтерв'ю Variety він заявив, що війна в Україні — одна з ключових тем сучасності, яку неможливо залишати поза увагою.

Актриса Міллі Боббі Браун (Одинадцять) відома своєю роботою послом доброї волі ЮНІСЕФ і підтримкою дітей, які постраждали від військових конфліктів.

Нагадаємо, що події серіалу розвиваються у вигаданому містечку Гокінс. "Телеграф" розповідав, що відомо про основне місце зйомок "Дивних див".