Советского "Терминатора" сыграл харьковчанин, а звезда шоу донатит Украине. Интересные факты об "Очень странных делах"

Уроженец Украины кичился поездками в Москву

Украинцы часто создают на экране образ "советской угрозы" в Голливуде, и хит Netflix не стал исключением. "Телеграф" рассказывает, какие актеры из Украины обрели популярность в сериале Stranger Things ("Очень странные дела") и кто из звезд шоу открыто осудил вторжение России.

Что нужно знать:

Уроженец Киева Алек Утгофф сыграл советского ученого, помогающего американцам

Андрей Ивченко из Харькова воплотил "советского Шварценеггера"

Звезды сериала Финн Вулфгард и Милли Бобби Браун публично выступают против войны

Популярный сериал Netflix "Очень странные дела" (Stranger Things) не перестает удивлять фанатов не только загадочным сюжетом, но и неожиданными фактами вне экрана. Один из самых интересных – это связь сериала с Украиной и украинскими актерами, сыгравшими ключевых "советских" персонажей.

Самый известный пример — Алек Утгофф, в третьем сезоне сериала воплотивший роль советского ученого Алексея Смирнова. Сам актер родился в Киеве, а его настоящее имя – Олег Владимирович Утгоф. Переехал в Британию в 1997 году. В Stranger Things его персонаж становится одним из "хороших советских" героев: помогает американцам.

Алек Утгофф воплотил роль советского ученого Алексея Смирнова

Утгофф с голливудскими звездами Дэвидом Гарбором и Вайноной Райдер

Позиция Алека по войне в Украине молчалива. Еще до полномасштабного вторжения России он хвастался своим визитом в страну-агрессоршу и даже фотографировался на фоне Кремля. В Москве у него живут родственники.

Еще один украинский актер — Андрей Ивченко, сыгравший советского киллера Григория, известного как "советский Терминатор". Родившийся в Харькове Андрей эмигрировал в Канаду в конце 90-х, а его образ в сериале, по его словам, вдохновлен Арнольдом Шварценеггером.

Григорий — солдат, безоговорочно выполняющий приказы своего командования и, несмотря ни на какие препятствия, добивается поставленной задачи. Было интересно играть этого "русского терминатора", как его сейчас называют. И так как братья Дафферы ввели в 3 сезона разные популярные фильмы 80-х, то для Григория прототипом был именно Терминатор из фильма со Шварценеггером Андрей Ивченко

Андрей Ивченко слева

В отличие от своего украинского коллеги Ивченко публично осудил войну РФ против родной страны. "Я украинец и я стою с Украиной", — написал актер в соцсети 1 марта 2025 года.

Не обошлось и без поддержки Украины от звезд сериала. Играющий Майка Финн Вулфгард публично высказывался в поддержку Украины и приобщался к сбору средств United24. Летом 2025 года в интервью Variety он заявил, что война в Украине — одна из ключевых тем современности, которую нельзя оставлять без внимания.

Актриса Милли Бобби Браун (Одиннадцать) известна своей работой послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддержкой детей, пострадавших от военных конфликтов.

Напомним, что события сериала развиваются в придуманном городке Хокинс. "Телеграф" рассказывал, что известно об основном месте съемок "Очень странных дел".