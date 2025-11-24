Хатинки як у нетрях Мумбая, сміття та антисанітарія. Комаров показав, як в Україні живуть бідні роми (фото, відео)

Діти граються серед сміття, а дорослі користуються смартфонами

Відомий ведучий Дмитро Комаров показав життя бідних ромів в Україні та порівняв їх поселення з індійськими нетрями.

Що треба знати:

Дмитро Комаров показав життя ромів — від крихітних саморобних будиночків до занедбаних старих помешкань

Кочівні роми живуть у складних умовах: без опалення, електрики та з купами сміття поруч

Багато ромів не мають документів і фактично не можуть офіційно працювати

У своєму новому випуску "Розкішні палаци та бідні хатини! Життя ромів в Україні" у проєкті "Світ навиворіт" журналіст розповів про поселення кочівного народу у Львівській області та на Закарпатті. На Львівщині Комарова гостинно зустріли представники ромів і навіть пригостили супом.

Поки ведучий спілкувався з місцевими, камера зафіксувала вкрай скромні умови життя ромів: біля кожного саморобного будиночка лежало сміття, з яким одночасно гралися брудні діти.

Розібрали правильну машинку. Шланг є, дують один одному. Ось і є гра. Ну, реально, як в Індії. Сподіваюсь, що я нікого не ображаю, але це реально так, як в трущобах, в нетрях міста Мумбаї підмітив Дмитро Комаров

Роми на Львівщині

На гіллястому каркасі натягнуто клейонку, що править за стіни й дах, а місцями для тепла висять старі, обідрані ковдри. У саморобних будиночках стоять ліжка з матрацами, підперті бетонними блоками, а замість опалення — буржуйки, змайстровані з металевих бочок. У таких умовах ромські родини мешкають по двоє, п'ятеро і більше людей. Одна з мешканок зізналася, що хотіла б кращого життя для себе і своїх дітей. Вона зазначає, що 1000 гривень на день їй явно недостатньо, адже у неї велика родина, тому й має більше витрат на життя.

Як згодом він з’ясував, частував його супом барон поселення на ім’я Стьопа (Степан). Для чоловіка навіть постелили велике червоне крісло. У розмові з мешканцями Комаров дізнався, що у поселенні перебуває "плюс-мінус 200 людей" і вони повинні дотримуватися певних правил: не красти, не битися та не ображати один одного. Вони вважають себе відкритою спільнотою і до них може потрапити будь-хто.

Комаров з бароном

Закон — жити по посадках. Кочуємо, звичайно. Нас життя змушує. Нам тяжко жити. Тут жити краще, ніж на вокзалах розповіли місцеві роми

У поселенні немає телевізорів, зате майже кожен дорослий має смартфон. Люди активно користуються соцмережами й викладають фото в Instagram. Водночас зарядити телефон — справжня проблема: немає ані генераторів, ані електрики. Одна з жінок попросила Комарова підзарядити її мобільний у його машині. На запитання Дмитра, де вони роблять це зазвичай, жінка пояснила: йдуть до магазину й платять за зарядку 30 гривень.

За словами журналіста, умови життя цих ромів майже не відрізняються від нетрів Мумбаї: всюди купи сміття, бруд і повна антисанітарія. Діти, наслідуючи дорослих, кидають відходи просто під ноги — на жаль, це стало для них звичною нормою.

Поселення ромів на Закарпатті

Комаров прибув до закарпатського міста Берегове. На відміну від кочових громад, місцеві роми мешкають у старих, давно зведених будинках, що нині перебувають у занедбаному стані. Скрізь валяється сміття, а жителі з недовірою ставляться до операторів з камерами — чужинців тут не надто охоче приймають.

Дивлячись на ці кадри, здається, що вони зняті в нетрях Мумбаї, фавелах в Ріо чи взагалі десь на Гаїті. Але ні, ми в Україні, в 34 км від міста Мукачево. Те, що ми бачимо тут, вражає. Тут не можна без супроводжуючих. Ми вже заздалегідь домовились розповів Комаров

Ведучий з’ясував, що барона в поселенні немає, але є депутат міської ради, який фактично "відповідає" за них. У громаді проживає понад 6 тисяч людей, однак через війну близько 700 ромів зараз не вдома.

Зайшовши до ромського будиночка, Дмитро помітив земляну підлогу, стіни з забитих фанерою плит та окремі мазанкові конструкції. Усередині стоять ліжка з брудною постіллю, кілька радянських меблів, є електрика, телевізор і старий холодильник. Попри це, приміщення виглядає неохайно й занедбано.

Не те, щоб культура така… Коли цей будинок був збудований, можливо, ще тоді їх батько (господинь — ред.) ще не вмів тоді, як правильно треба робити будинки. Тому, може, так і вийшло неакуратно. Батьки померли дуже рано і вони так і залишились зазначив місцевий супроводжуючий

Чоловік провів Комарова до ще скромнішого помешкання, зведеного з дерев’яних балок і бетону, але з підключеною електрикою. Житло зовсім крихітне, а у подвір’ї — величезні сміттєві купи. Господар зізнався, що давно мріє щось полагодити й удосконалити, та не має на це коштів.

Чоловік розповів, що фактично не має можливості працювати, адже не володіє жодними офіційними документами. Замість паспорта у нього лише роздрукований аркуш, ймовірно виданий місцевою радою. Усе тому, що мати не зареєструвала його при народженні.

У цьому випуску Дмитро Комаров показав і життя багатих ромів в Україні. Вони живуть не в занедбаних будиночках, а у справжніх палацах.