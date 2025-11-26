Місто Гокінс із серіалу "Дивні дива" — як воно називається та виглядає в реальності (фото)

П'ятий сезон став найдорожчим в історії американських серіалів

Сьогодні, 26 листопада, на екрани вийде п’ятий і останній сезон серіалу "Дивні дива". Події розвиваються у вигаданому містечку Гокінс, яке приваблює шанувальників з усього світу.

Що треба знати:

Місто Джексон стало популярним після виходу "Дивних див"

Раніше його вважали малорозвиненим

Туристичний інтерес зріс на 12% після виходу серіалу

Що відомо про містечко з "Дивних див"

Насправді серіал знімали у містечку Джексон у штаті Джорджія, пише NBC News. Воно розташоване поблизу одного з найстаріших державних парків Джорджії — Індіан-Спрінгс. Джексон простягається у лісистій місцевості — раніше там була висока наркоактивність і порожні магазини. Місто потребувало розвитку.

Зйомки "Дивних див" у Джексоні пожвавили інтерес до цього населеного пункту. Творцям серіалу залучити туристів. Люди почали приїжджати, аби побачити наживо містечко з популярного серіалу. Тут запустили кафе, кав'ярні, ресторани, де туристи можуть поїсти і відпочити з дороги.

Магазин у Джексоні, де продається мерч "Дивних див", фото NBC News

Туристичний інтерес зріс на 12% після того, як у Джексоні почали знімати "Дивні дива". Шанувальники серіалу навіть переодягаються в улюблених героїв, щоб відвідати локації зйомок. Зокрема, "Універсальний магазин Мелвальда", де на початку серіалу працює Джойс Байєрс (Вайнона Райдер), а також провулок, де знімали сцену бою Стіва Гаррінгтона (Джо Кірі) у першому сезоні.

Магазин у Джексоні, який знімали у серіалі, фото Netflix

Центр вітання Джексона і бібліотеку Гокінса видно протягом усього серіалу, тож це також популярні місця серед туристів. Частини вигаданого міста розташовані по всьому регіону навколо Джексона. Наприклад, будинок родини Байєрс, де знімали сцену спілкування Вілла (Ноа Шнаппа) з мамою з того світу через різдвяні вогники, — це житло Airbnb у сусідньому Феєтвіллі.

Бібліотека Гокінса, фото Netflix

Що відомо про серіал "Дивні дива"

"Дивні дива" передбачає науково-фантастичний серіал, який створили брати Даффери для платформи Netflix. За сюжетом події відбуваються у 1983 році в штаті Індіана, де несподівано зникає хлопчик. Його починають шукати мама, друзі і поліцейський. Водночас вони дізнаються, що поруч існує паралельний світ, який становить небезпеку їхньому містечку. Група намагається врятувати рідний Гокінс.

Герої серіалу, фото Netflix

"Дивні дива" став третім за популярністю серіалів Netflix усіх часів. Він зібрав понад 140 мільйонів переглядів близько за 10 років.

А от у п'ятому сезоні серіалу події відбуваються у 1987 році. Герої повернуться до початку історії, яка відбулась кілька років раніше. Вони остаточно попрощаються з дитинством та перейдуть у доросле життя.

Трейлер п'ятого сезону "Дивних див"

Цікаво, що створення п'ятого сезону "Дивних див" стало наймасштабнішим і найдорожчим за всю історію американських серіалів. Виробництво сезону обійшлося творцям майже у 480 мільйонів доларів.

