Клип к ней снимали в похоронном бюро. Какая украиноязычная песня конца 90-х стала хитом среди молодежи (видео)

Один из легендарных синглов, который до сих пор пользуется популярностью

В конце 1990-х годов украинскую музыкальную сцену покорил неожиданный феномен — легкий, положительный регги-хит под названием "Космішна", которую исполнил украинский певец-военнослужащий Мирослав Кувалдин. Эта песня стала настоящим символом конца 90-х и завоевала безумную популярность среди молодых слушателей.

Композиция украинской группы The ВЙО мгновенно отличилась в эфирах всех ведущих радиостанций и телеканалов. Ее простой, но оригинальный текст и заразительный ритм обеспечили ей статус одного из самых любимых украинских регги-хитов десятилетия. Песня стала визитной карточкой группы, а ее популярность не угасает и по сей день.

"Космішна" вышла в альбоме "Вироби з пластмаси". Это был первый официальный альбом музыкальной группы, вышедший на кассетах в 1999 году. В январе 2025 года стало известно, что альбом The ВЙО, разлетевшийся безумным успехом более двух десятилетий назад, впервые был издан на виниле.

На песню был снят один из первых клипов группы, работа над которым проходила в одном из похоронных бюро Тернополя — с оркестром, памятниками и гробами, сообщает "Суспільне Культура".

Главную роль достала девушка по имени Мирослава. Все же для съемок не хватало людей, поэтому Кувалдин подошел к парню на улице и предложил: "Извиняюсь, хочешь сняться в нашем клипе? Деньги не платим".

Напомним, что 7 декабря 2025 года стало известно о смерти вокалиста из ADAM Михаила Клименко. Песни его группы ADAM знают многие украинцы.