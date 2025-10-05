Бажане тепло, але парасольки не ховаємо. Якою буде погода в Україні на початку тижня

У понеділок на українців очікує дощовий день

Хоча жовтень вже вступає у свої права з поступовим похолоданням, на початку тижня в Україні все ще утримається відчутна осіння м’якість. День буде досить теплим, але нас супроводжуватимуть дощі майже скрізь.

У понеділок, 6 жовтня, на українців очікують мінлива хмарність і невеликі дощі, які часом можуть бути помірними. Як передають в Укргідрометцентрі, вночі температура повітря на Заході опуститься до +5…+7° C, тоді як на Півдні, Сході й у Криму очікується тепліша ніч — +7 … +11 °C.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11 …+15 °C у центральних, північних і західних регіонах, тоді як на Півдні, Сході та в Криму — до +17 … +18 °C.

Додамо, що, за даними Ventusky, з 6 жовтня найвищі температури очікуються на сході, півдні та місцями в центральних областях України. Як зазначив раніше "Телеграфу" український синоптик Ігор Кибальчич, по 20 жовтня в Україну надходитиме тепле повітря з півдня та південного заходу. Завдяки цьому температура залишатиметься вищою за звичні для цього періоду показники.

Фото: Ventusky

