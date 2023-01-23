Андрійко, з іменинами! Красиві листівки та привітання на День ангела Андрія

Не забудьте привітати Андрія з іменинами

Ім'я Андрій широко поширене в Україні — воно давнє, милозвучне і сповнене глибокого змісту. Раніше ми розповідали, що 13 грудня за старим стилем християни східного обряду в Україні відзначають День святого апостола Андрія Первозванного. А тепер "Телеграф" підготував добірку привітань з іменинами для Андріїв.

Короткі привітання з Днем ангела Андрія

З днем іменин, Андрійку! Нехай ангел оберігає тебе від неприємних подій та злих людей, і життя підносить щодня лише позитивні емоції та гарні сюрпризи.

Андрію, з Днем ангела! Бажаю якнайбільше добра, усмішок, позитиву та радості, — у цей день та всі інші.

У день іменин бажаю мирного неба, вірних товаришів, міцного здоров’я та молодості душі. З Днем ангела Андрія!

Вітаю з твоїм днем, Андрію! Нехай з тобою буде натхнення і бадьорість духу, а всі вершини на життєвому шляху виявляються переборними.

Вітаю з іменинами Андрія, від щирого серця бажаю сил, завзятості, мудрості та волі до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові!

Листівки для привітання на День янгола Андрія

