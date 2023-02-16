Іменини Агати у 2025 році: всі дні, коли Агата святкує День ангела
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Зараз це не найпоширеніше ім’я
Ім’я Агата — дуже цікаве і з давньою історією, проте не надто поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі іменини Агати протягом року.
Значення імені Агата
Ім’я походить від давньогрецького "agathos", що перекладається як "добрий". Також цікаво, що у японській мові теж є ім’я Агата, проте його походження ніяк не пов’язане з грецьким.
Зустрічаються такі форми імені як Агатка, Агаша, Гатушка, Ага, Гаточка, Гася. Церковна форма імені Агата — Агафія.
Раніше ім’я Агата було дуже популярним в англомовних країнах, проте останні десятиліття вийшло з моди.
Вважається, що дівчата та жінки з ім’ям Агата зазвичай наполегливі, тверді, незалежні та самодостатні, продумують кроки наперед і намагаються бути кращими. У той же час вони також добродушні, господарські і мають відмінне почуття гумору.
Найвідоміша носійка імені Агата — письменниця детективів Агата Крісті.
Коли День ангела Агати?
Носії імені Агата святкують іменини лише два рази на рік за церковним православним календарем.
Перерахуємо їх усі:
- 28 грудня, — Агафія Нікомідійська;
- 5 лютого, — Агафія Панормська (Палермська), Сицилійська.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами заборонено передавати хліб із рук у руки.