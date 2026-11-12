Не вклеїли нове фото в паспорт: у яких випадках можуть оштрафувати

Для власників цих документів діють загальні правила та винятки воєнного часу

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В Україні паспорт-книжечка без фотографії, яку потрібно вклеїти за віком, за загальним правилом стає недійсним. За проживання з таким документом передбачено попередження або штраф. Але для частини паспортів діє виняток на період воєнного стану.

Коли потрібно оновлювати фотографію і в яких випадках прострочення впливає на дійсність документа, розповідає "Телеграф". Головне – враховувати, коли саме настав строк вклеювання знімка.

Коли в паспорт потрібно вклеювати фотографію

До паспорта громадянина України у формі книжечки вклеюють нові фотографії після досягнення 25 і 45 років. Для звернення по цю послугу передбачено місячний строк після дня народження. Це правило стосується саме паперового внутрішнього паспорта.

За загальним порядком паспорт без фотографії, що відповідає віку власника, вважається недійсним. Сама по собі наявність у книжечці старого знімка та читабельних персональних даних не замінює обов’язкового оновлення фотографії.

Якщо людина пропустила місячний строк і на неї не поширюється спеціальний виняток, документ підлягає обміну на ID-картку. Тому наслідки залежать не лише від віку власника, а й від того, на який період припав обов’язок оновити знімок.

Які паспорти залишаються дійсними під час війни

Особливе правило поширюється на паспорти-книжечки, до яких не вклеїли фотографію після досягнення 25 або 45 років, якщо строк вклеювання настав протягом 30 днів до запровадження воєнного стану або під час його дії. Такі документи зберігають статус документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Для цієї категорії документів пропуск строку оновлення фотографії сам по собі не робить паспорт недійсним. Тому автоматично вважати будь-яку книжечку без нового знімка недійсним документом неправильно: спочатку потрібно визначити, чи підпадає вона під виняток.

Вклеювання фотографії за віком у паспорт-книжечку – безкоштовна послуга Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Оновити фотографію або обміняти такий паспорт необхідно протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану. Спеціальне правило зберігає чинність документа на відповідний період, але не скасовує обов’язку привести його до ладу.

Коли можливий штраф і куди звертатися

За проживання з недійсним паспортом передбачені попередження або штраф від 17 до 51 гривні. Йдеться про адміністративну відповідальність саме за використання недійсного документа, тому штраф не виникає автоматично в день пропуску строку вклеювання фотографії.

Якщо книжечка залишається дійсною за спеціальним правилом воєнного часу, підстав вважати її недійсною лише через відсутність фотографії за віком немає. Відповідно, сам цей пропуск не є підставою для штрафу за проживання з недійсним паспортом.

Щоб вклеїти фотографію, звертаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби, надаючи паспорт і фотографії встановленого зразка. Якщо документ підлягає обміну через пропуск загального строку, оформлюють ID-картку. Саме вклеювання фотографії за віком – безоплатна послуга.

Як повідомляв "Телеграф", власникам паспортів громадянина України зразка 1994 року у формі книжечки необов’язково їх міняти. Однак є низка випадків, коли це обов’язково.