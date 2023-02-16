Именины Агаты в 2025 году: все дни, когда Агата празднует День ангела
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Сейчас это не самое распространенное имя
Имя Агата, — весьма интересное и с древней историей, однако не слишком распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все именины Агаты в году.
Значение имени Агата
Имя произошло от древнегреческого "agathos", что переводится как "хороший", "добрый". Также интересно, что в японском языке тоже есть имя Агата, однако его происхождение никак не связано с греческим.
Встречаются такие формы имени как Агатка, Агаша, Гатушка, Ага, Гаточка, Гася. Церковная форма имени Агата, — Агафья.
Ранее имя Агата было очень популярным в англоязычных странах, однако в последние десятилетия вышло из моды.
Считается, что девушки и женщины с именем Агата обычно настойчивые, твердые, независимые и самодостаточные, продумывают шаги наперед и стараются быть лучшими. В то же время, они также добродушны, хозяйственны и имеют отличное чувство юмора.
Самая известная носительница имени Агата, — писательница детективов Агата Кристи.
Когда День ангела Агаты?
Носительницы имени Агата празднуют именины всего два раза в году по церковному православному календарю.
Перечислим их все:
- 28 декабря, — Агафия Никомидийская;
- 5 февраля, — Агафия Панормская (Палермская), Сицилийская.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено передавать хлеб из рук в руки.