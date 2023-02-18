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Іменини Захара у 2025 році: всі дні, коли Захарій святкує День ангела

Автор
Валерія Куценко
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Розповідаємо про значення імені Захарія і коли в нього День ангела
Розповідаємо про значення імені Захарія і коли в нього День ангела. Фото telegraf.com.ua

Канонічна форма імені звучить як Захарія

Ім’я Захар на сьогоднішній день не надто поширене, але цікаве і з давньою історією. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі дні ангела Захара.

Значення імені Захар

Захар має давньогрецьке походження і означає "той, хто пам’ятає Бога" або "Божа пам’ять". Канонічна церковна форма імені — Захарія. Також часто зустрічається форма Захарій, а за кордоном — Закарі.

У розмові також вживаються форми Захарко, Захарочка, Захарчик.

Серед відомих носіїв цього імені можна згадати таких осіб, як гетьман Захар Кулага, отаман Захар Чепіга, американський актор Закарі Лівай. Крім того, відомий і літературний герой повісті Івана Франка "Захар Беркут". Цікавий факт: найбільший у Європі плавучий кран вантажопідйомністю 680 тонн теж називається "Захарій".

Коли День ангела Захара?

Носії імені Захара відзначають іменини 6 разів за церковним православним календарем. Перерахуємо всі:

  • 8 лютого, — пророк Захарія Серповидець
  • 24 березня — самітник Захарія Отвірстий;
  • 24 березня, 28 серпня, — постник Захарія Печерський,
  • 5 вересня, — пророк Захарія, отець Іоана Предтечі;
  • 5 грудня — преподобний Захарія Єгиптянин Скитський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за прикметами суворо заборонено дарувати чоловіку на свята, якщо не хочете накликати на нього лихо.

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#День ангела #Іменини #Захар #Значення імені