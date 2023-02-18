Именины Захара в 2025 году: все дни, когда Захарий празднует День ангела

Каноническая форма имени звучит как Захария

Имя Захар на сегодняшний день не слишком распространенное, но интересное и с давней историей. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Захара.

Значение имени Захар

Захар имеет древнегреческое происхождение и значит "тот, кто помнит Бога" или "Божья память". Каноническая церковная форма имени, — Захария. Также часто встречается форма Захарий, а за границей — Закари.

В разговоре же также употребляются формы Захарко, Захарочко, Захарчик.

Среди известных носителей этого имени можно вспомнить таких личностей как гетман Захар Кулага, атаман Захар Чепига, американский актер Закари Ливай. Кроме того, известен и литературный герой повести Ивана Франко "Захар Беркут". Интересный факт: самый большой в Европе плавучий кран грузоподъемностью в 680 тонн тоже называется "Захарий".

Когда День ангела Захара?

Носители имени Захар отмечают именины 6 раз по церковному православному календарю. Перечислим все Дни ангела Захара:

8 февраля, — пророк Захария Серповидец;

24 марта, — затворник Захария Отверстый;

24 марта, 28 августа, — постник Захария Печерский,

5 сентября, — пророк Захария, отец Иоана Предтечи;

5 декабря, — преподобный Захария Египтянин Скитский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по приметам строго запрещено дарить мужчине на праздники, если не хотите навлечь на него беду.