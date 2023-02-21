Іменини Світлани у 2025 році: усі дні, коли Світланка святкує День ангела

На відміну від інших, ім’я Світла відносно нове

Ім’я Світлана — не лише красиве, а ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, яким є його походження і коли всі Дні ангела Світлани протягом року.

Значення імені Світлана

Цікаво, що на відміну від більшості інших імен, ім’я Світлана — порівняно нове. Воно виникло у російській літературі ХІХ століття, і за кілька десятків років стало поширюватися. За фактом воно є калькою грецького імені Фотинія (яке перекладається як "світла", і, по суті, має те саме значення).

Зустрічаються такі розмовні форми імені Світлана як Світланка, Свєта, Світуся.

Прийнято вважати, що Світлани добрі, веселі та радісні, щедрі та доброзичливі, не люблять сірі будні та досить красномовні. У той же час вони також люблять вказувати іншим, як правильно жити або щось робити. Світлани віддають себе дітям і часто працюють у сферах мистецтва, туризму, спорту чи культури.

Коли День ангела Світлани?

Носії імені Світлана відзначають іменини лише двічі на рік за церковним православним календарем:

13 лютого, — преподобна Світлана (Фотинія) Палестинська. Вона врятувалася під час потоплення корабля і припливла до скелі, де зустріла блаженного Мартініана, який благословив її і покинув. Світлана залишилася вести подвижницьке життя на острові, доки не померла.

20 березня, — мучениця Фотіна (Світлана) Самаряниня, Римська. Це та сама Фотіна, яка напоїла Христа водою біля криниці. Її разом із синами та сестрами стратили за віру.

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