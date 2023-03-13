Іменини Надії у 2025 році: усі дні, коли Надя святкує День ангела

Ім’я Наді має незвичайне походження

Ім’я Надія гарне, досить старе, ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, якою є його історія і коли всі Дні ангела Надії протягом року.

Значення імені Надія

Українське ім'я Надія є калькою на російське ім'я Надєжда, яке у свою чергу має церковнослов’янське походження і є калькою на грецьке ім’я "Елпіс", яке перекладається як "надія", — при перекладі богослужбових книг у IX столітті його вирішили замінити слов’янською версією, на відміну від переважної більшості інших імен християнських святих. Так само з’явилися у слов’ян і імена Віра і Любов.

Також цікаво, що ім’я Надія популярне в арабських та тюркомовних країнах, оскільки з арабського "Надія" перекладається як "щедра".

Зустрічаються такі форми імені Надія як Надійка, Надя, Надюся, Надька, Діна.

Коли День ангела Надії?

Варто зауважити, що носії імені Надія святкують свої іменини один раз на рік за церковним календарем ПЦУ:

17 вересня, — свята Надія Римська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам не можна дарувати перли за народними прикметами.