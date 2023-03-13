Именины Надежды в 2025 году: все дни, когда Надя празднует День ангела

Имя Нади имеет необычное происхождение

Имя Надежда красивое, довольно старое, еще и весьма распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, какова его история и когда все Дни ангела Надежды в течение года.

Значение имени Надежда

Это имя имеет церковнославянское происхождение и является калькой на греческое имя "Элпис", которое переводится как "надежда", — при переводе богослужебных книг в IX веке его решили заменить славянской версией, в отличии от подавляющего большинства других имен христианских святых. Таким же образом появились у славян и имена Вера и Любовь.

Также интересно, что имя Надежда популярно в арабских и тюркоязычных странах, поскольку с арабского "Надежда" переводится как "щедрая".

Встречаются такие формы имени Надежда как Надийка, Надя, Надюся, Надька, Дина.

Когда День ангела Надежды?

Стоит заметить, что носительницы имени Надежда празднуют свои именины один раз в году по церковному календарю ПЦУ:

18 сентября, — святая Надежда Римская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам нельзя дарить жемчуг по народным приметам.