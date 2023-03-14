Іменини Уляни у 2025 році: всі дні, коли Уля святкує День ангела

Це ім’я нечасто зустрічається

Ім’я Уляна на сьогоднішній день не найпопулярніше в Україні, але все одно дуже красиве і давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Уляни протягом року.

Значення імені Уляна

Це латинське ім’я, яке походить від "Julianus", що буквально означає "та, що належить Юлію", "з роду Юлієв". Церковна форма імені — Іуліанія. В Україні використовується форма імені Уляна, в росії більш поширена форма імені Ульяна, крім того, також зустрічаються такі форми як Уля, Ляна, Люля, Улянка, Уляша.

Вважається, що носії імені Уляна зазвичай чесні, порядні, працьовиті, зазвичай працюють за покликанням серця, часто стають лікарями чи педагогами. Уляни сімейні люди, люблять наводити затишок у будинку, з них виходять гарні мами та дружини.

Коли День ангела Уляни?

Носії імені Уляна святкують свої іменини більше десятка разів за церковним православним календарем, перерахуємо головні з них:

21 грудня — свята діва Іуліанія Нікомідійська;

6 липня — свята діва, княжна Іуліанія Ольшанська, Печерська.

Крім того, менш важливі іменини в Уляни відзначаються також 4 березня, 20 березня, 22 червня, 17 серпня, 1 листопада, 4 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто дарувати близьким телефон на свято за народними прикметами.