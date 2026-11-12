"Так кажуть миші в бліндажі". Стефанчук став мемом після заяви про опалення в Раді (відео)

Емоційна реакція розвеселила мережу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Відключення світла та відсутність опалення не обійшли стороною і Верховну Раду України. Голова ВР Руслан Стефанчук поскаржився на низьку температуру в сесійній залі парламенту і став мемом.

"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти. На опублікованому відео видно, як спікер емоційно відреагував на холод, використавши кілька коротких висловлювань.

"Ужас. Жах. Жахливо. Холодно", – сказав голова Стефанчук.

Українців ця ситуація неабияк розвеселила. Вони жартували про те, що саме так у бліндажі почуваються миші або про те, як відчуваються профільні іспити з права для студентів. Люди жартували:

Київ. Колега замерзає в квартирі. А я їй кажу: "Уявляй, що ти Стефанчук, котрий мерзне в Раді".

Коли серед ночі захотілося пісяти і треба вилазити із ліжечка.

Миша в бліндажі, коли ми про**али купити вєбасту і раптово (щорічно) настали холоди.

Якби ЄДКі з права було звуком чи мемом, то це звучало б саме так.

Нагадаємо, що українці чимало жартують про відключення світла та роботу ДТЕК. Згадують у мемах не тільки тетріс та комбо з відключень, а й блекаути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі з'явилось чимало мемів про суворі реалії життя українців під час відключень світла.