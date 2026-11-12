"Так кажуть миші в бліндажі". Стефанчук став мемом після заяви про опалення в Раді (відео)
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Емоційна реакція розвеселила мережу
Відключення світла та відсутність опалення не обійшли стороною і Верховну Раду України. Голова ВР Руслан Стефанчук поскаржився на низьку температуру в сесійній залі парламенту і став мемом.
"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти. На опублікованому відео видно, як спікер емоційно відреагував на холод, використавши кілька коротких висловлювань.
"Ужас. Жах. Жахливо. Холодно", – сказав голова Стефанчук.
Українців ця ситуація неабияк розвеселила. Вони жартували про те, що саме так у бліндажі почуваються миші або про те, як відчуваються профільні іспити з права для студентів. Люди жартували:
- Київ. Колега замерзає в квартирі. А я їй кажу: "Уявляй, що ти Стефанчук, котрий мерзне в Раді".
- Коли серед ночі захотілося пісяти і треба вилазити із ліжечка.
- Миша в бліндажі, коли ми про**али купити вєбасту і раптово (щорічно) настали холоди.
- Якби ЄДКі з права було звуком чи мемом, то це звучало б саме так.
Нагадаємо, що українці чимало жартують про відключення світла та роботу ДТЕК. Згадують у мемах не тільки тетріс та комбо з відключень, а й блекаути.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі з'явилось чимало мемів про суворі реалії життя українців під час відключень світла.