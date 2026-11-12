Час заглянути до бабусиної шафи: які вінтажні скатертини знову в моді

Одна з моделей стала просто хітом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Скатертини, які бабусі берегли для особливих випадків, знову дістають із шаф. Один з фасонів, який ще недавно здавався старомодним, цієї осені став особливо популярним серед покупців Etsy.

Про повернення цього тренду пише німецька ELLE з посиланням на дані торгового майданчика.

Які скатертини знову в моді

Йдеться про скатертини з воланами. За даними Etsy, кількість пошукових запитів на них зросла на 841%. Мереживні вироби стали шукати на 68% частіше, а серветки з індивідуальним оформленням — на 33%.

ELLE пов’язує повернення оборок з інтересом до ошатного сервірування. Скатертина з воланом по краю може сама стати головною окрасою столу. До неї достатньо підібрати простий посуд і серветки в тон, щоб оборки стали центром уваги.

Лляна скатертина з оборкою увірвалася в моду. Фото: Згенеровано ШІ

Як вибрати вінтажну скатертину і що робити, якщо вона мала

Дизайнери Ебігейл Морріс та Андреа Сінкін розповіли виданню Better Homes & Gardens, як підібрати старовинну скатертину та вписати її в сучасне сервірування.

Сінкін радить спочатку виміряти стіл. Для повсякденного сервірування край скатертини може звисати приблизно на 20-38 см, для урочистого — від 38 см до підлоги. Якщо улюблена бабусина скатертина мала, Морріс пропонує постелити її поверх іншої, більше. Ажурну скатертину, зв’язану гачком, можна покласти на однотонну основу — так візерунок буде краще видно.

В’язана ажурна скатертина на бавовні — теж у тренді. Фото: Згенеровано ШІ

При покупці Морріс радить придивитися до льону та бавовни. Ці тканини добре переносять прання і поступово стають м’якшими. Щільне, рівне переплетення допомагає скатертині красиво лягати, а акуратно оброблені кути говорять про якість пошиття.

Невелику пляму біля краю легко пропустити, коли скатертина лежить на столі. Пляма в центрі помітніша, але її можна прикрити блюдом або вазою. А якщо край улюбленої скатертини сильно зношений, Морріс пропонує зрізати ушкоджену частину і зробити з уцілілої тканини доріжку на стіл.

Нагадаємо, що меблі з тканинними "спідницями", які ще недавно нагадували про старі будинки та бабусині інтер’єри, знову стають актуальними.