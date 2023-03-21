Іменини Валерія у 2025 році: усі дні, коли Валера святкує День ангела

У багатьох є хоч один знайомий Валера

Ім’я Валерій — на сьогоднішній день не найпопулярніше, але дуже поширене, до того ще й давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Валерія протягом року.

Значення імені Валерій

З латинської мови це ім’я означає "з роду Валеріїв". Також ім’я Валерій може походити від давньогрецького "valeo", що означає "сильний", "бадьорий", "міцний", "здоровий". У давньоримській міфології "Валеріус" було одним із епітетів бога Марса.

Зустрічаються такі форми імені як Валера, Валерик, Валя, Лерік, Валерко, Валеріан.

Серед відомих українців з ім’ям Валерій варто згадати такі постаті як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, письменник Валерій Шевчук, футболіст Валерій Лобановський, спортсмен та колишній міністр спорту Валерій Борзов, бізнесмен Валерій Хорошковський, письменник Валерій Войтович, історик Валерій Солдатенко.

Прийнято вважати, що носії імені Валерій зазвичай енергійні, товариські, є добрими і надійними друзями, вимогливі до себе, мають гарне почуття гумору і широкий кругозір, але іноді бувають пихатими.

Коли День ангела Валерія?

Носії імені Валерій святкують свої іменини чотири рази на рік за церковним православним календарем:

9 березня, — святий Валерій Севастійський;

7 листопада – святий Валерій Мелітинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати чоловікам за народними прикметами.