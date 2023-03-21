Именины Валерия в 2025 году: все дни, когда Валера празднует День ангела

У многих есть хоть один знакомый Валера

Имя Валерий, — на сегодняшний день не самое популярное, но весьма распространенное, к тому еще и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Валерия в году.

Значение имени Валерий

С латинского языка это имя значит "из рода Валериев". Также имя Валерий может происходить от древнегреческого "valeo", что значит "сильный", "бодрый", "крепкий", "здоровый". В древнеримской мифологии "Валериус" было одним из эпитетов бога Марса.

Встречаются такие формы имени как Валера, Валерик, Валя, Лерик, Валерко, Валериан.

Среди известных украинцев с именем Валерий стоит упомянуть такие личности как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, писатель Валерий Шевчук, футболист Валерий Лобановский, спортсмен и бывший министр спорта Валерий Борзов, бизнесмен Валерий Хорошковский, писатель Валерий Войтович, историк Валерий Солдатенко.

Принято считать, что носители имени Валерий обычно энергичные, общительные, являются хорошими и надежными друзьями, требовательны к себе, обладают хорошим чувством юмора и широким кругозором, но иногда бывают тщеславны.

Когда День ангела Валерия?

Носители имени Валерий празднуют свои именины два раза в году по церковному православному календарю:

9 марта, — святой Валерий Севастийский;

7 ноября, — святой Валерий Мелитинский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить мужчинам по народным приметам.