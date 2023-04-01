Іменини Таїсії у 2025 році: всі дні, коли Тая святкує День ангела

Іменини у Таї бувають рідко, не забудьте привітати

Ім’я Таїсія — не лише давнє та красиве, а й вельми поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Таїсії протягом року.

Значення імені Таїсія

Ім’я Таїсія (Таїса) має давньогрецьке походження і буквально означає "та, що присвячена єгипетській богині родючості та материнства Ісіді". Ім’я популярне в Україні, росії та низці країн Східної Європи.

Також зустрічаються такі форми імені як Тая, Таєчка, Ася, Таїсонька, Тася, Таєнька.

Серед українок на ім’я Таїсія варто згадати такі постаті як народна артистка Таїсія Литвиненко, поетеса Таїсія Цибульська, композиторка Таїсія Шутенко, фольклористка Таїсія Стан та зрадниця Таїсія Повалій.

Коли День ангела Таїсії?

Носії імені Таїсія святкують свої іменини тричі на рік за церковним православним календарем:

10 травня — свята Таїсія Єгипетська;

8 жовтня, — преподобна свята Таїсія Єгипетська Фіваїдська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами заборонено дарувати чашки одиноким людям.