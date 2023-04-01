Именины Таисии в 2025 году: все дни, когда Тая празднует День ангела

Именины у Таи бывают редко, не забудьте поздравить

Имя Таисия, — не только древнее и красивое, но еще и весьма распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Таисии в течение года.

Значение имени Таисия

Имя Таисия (Таиса) имеет древнегреческое происхождение и буквально значит "та, что посвящена египетской богине плодородия и материнства Исиде". Имя популярно в Украине, россии и ряде стран Восточной Европы.

Также встречаются такие формы имени как Тая, Таечка, Ася, Таисонька, Тася, Таенька.

Среди украинок по имени Таисия стоит вспомнить такие личности как народная артистка Таисия Литвиненко, поэтесса Таисия Цибульская, композиторка Таисия Шутенко, фольклористка Таисия Стан и предательница Таисия Повалий.

Когда День ангела Таисии?

Носительницы имени Таисия празднуют свои именины дважды в году по церковному православному календарю:

10 мая, — святая Таисия Египетская;

8 октября, — преподобная святая Таисия Египетская Фиваидская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено дарить чашки одиноким людям.