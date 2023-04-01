Іменини Лідії у 2025 році: всі дні, коли Ліда святкує День ангела

Іменини у Ліди бувають лише раз на рік, не забудьте привітати

Ім’я Лідія нехай не найпопулярніше на сьогодні, але все ж таки зустрічається в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Лідії протягом року.

Значення імені Лідія

Ім’я Лідія має давньогрецьке походження і буквально означає "жителька Лідії" з територіальним посиланням до Лідії в Малій Азії, де був поширений культ Зевса. На територію Київської Русі ім’я поширилося разом із християнством, проте стало популярним лише у ХІХ столітті. На сьогоднішній день воно знову вважається досить рідкісним.

Трапляються також такі форми імені Лідія як Ліда, Лідуля, Лідуша, Ліля, Ліна.

Прийнято вважати, що жінки на ім’я Ліда енергійні, вольові, привабливі та чуйні, зазвичай приймають виважені рішення та часто задіяні на роботі, де потрібно спілкуватися з людьми. Лідії часто бувають злопам’ятні, але вміють і прощати. Зазвичай Лілі також бувають дуже сімейними, добрими дружинами та мамами.

Коли День ангела Лідії?

Носії імені Лідія святкують свої іменини лише один раз на рік за церковним православним календарем — 23 березня церквою вшановується свята мучениця Лідія Іллірійська, яку разом із сім’єю жорстоко катував імператор Адріан, наказував зрізати плоть і кидати їх у киплячу олію, проте так і не зміг заподіяти їм шкоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами категорично не рекомендується дарувати коханим телефони.