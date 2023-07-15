Іменини Родіона у 2025 році: всі дні, коли Родіон святкує День ангела

Мало хто знає, як гарно перекладається це ім’я

Чоловіче ім’я Родіон не так часто зустрічається в Україні на сьогоднішній день, але має давню історію і дуже гарне. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Родіона протягом року.

Значення імені Родіон

Як і багато інших, це ім’я має давньогрецьке походження і означає "герой", "героїчний". Згідно з іншими версіями, воно також може перекладатися як "рожевий" або "житель острова Родос". У церкві використовуються форми імені Родіон та Іродіон. Також зустрічаються такі форми імені як Родіонка, Родя, Родюша, Родіоша, Родік, Родька, Радзівон.

Це ім’я може зустрічатися у багатьох слов’янських країнах, серед яких Україна, росія, Хорватія, Румунія, Австрія, Угорщина та інші. Серед відомих Родіонів можна згадати такі постаті як український яхтсмен Родіон Лука, композитор Родіон Скалецький, козацький політичний діяч Родіон Дмитрашко-Райча.

Прийнято вважати, що носії імені Родіон зазвичай дуже серйозні, цілеспрямовані, дбайливі та добродушні з рідними, мають багато знайомих і вміють вирішувати складні завдання, через що часто досягають кар’єрних успіхів. Проте також Родіони важко переносять невдачі.

Коли День ангела Родіона?

Носії імені Родіон святкують свої іменини два рази на рік за церковним православним календарем:

8 квітня, 10 листопада, — єпископ Патраський Родіон (Іродіон) (70 апостолів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати чоловікам на свята.