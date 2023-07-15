Именины Родиона в 2025 году: все дни, когда Родион празднует День ангела

Мало кто знает, как красиво переводится это имя

Мужское имя Родион не так часто встречается в Украине на сегодняшний день, но имеет давнюю историю и является очень красивым. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Родиона в течение года.

Значение имени Родион

Как и многие другие, это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "герой", "героический". Согласно другим версиям, оно также может переводиться как "розовый" или "житель острова Родос". В церкви используются формы имени Родион и Иродион. Также встречаются такие формы имени как Родионка, Родя, Родюша, Родиоша, Родик, Родька, Радзивон.

Это имя может встречаться во многих славянских странах, среди которых Украина, россия, Хорватия, Румыния, Австрия, Венгрия и другие. Среди известных Родионов можно вспомнить такие личности как украинский яхтсмен Родион Лука, композитор Родион Скалецкий, казацкий политический деятель Родион Дмитрашко-Райча.

Принято считать, что носители имени Родион обычно очень серьезные, целеустремленные, заботливые и добродушные с родными, имеют много знакомых и умеют решать сложные задачи, из-за чего часто добиваются карьерных успехов. Однако также Родионы плохо переносят неудачи.

Когда День ангела Родиона?

Носители имени Родион празднуют свои именины два раза в году по церковному православному календарю:

8 апреля, 10 ноября, — епископ Патрасский Родион (Иродион) (70 апостолов).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя дарить мужчинам на праздники.