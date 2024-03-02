День Федота Вітроноса: що не можна робити сьогодні 2 березня

У це православне свято не можна довго перебувати на вітрі та купувати одяг

Цієї суботи, 2 березня (15 березня до переходу на новоюліанський календар), у православній та греко-католицькій церкві відзначається пам’ять мученика Феодота, відомого також у народному календарі як Федот Вітронос.

Феодот проживав у місті на Кіпрі в епоху, коли правив жорстокий імператор Ліциній. Він з незвичайною рішучістю переконував людей залишити язичницькі вірування і сповідувати Христа, через що його тіло зазнало жорстоких тортур. Щодня він віддавався молитві перед Богом, і жодні муки не змогли зламати його дух.

Після сходження на престол імператора Костянтина всім мученикам дарували свободу. Після визволення Феодот прибув до Кирії, де служив єпископом. Він пішов із життя через два роки.

Традиції та прикмети на 2 березня

Зазвичай за старих часів 2 березня уважно відстежували погоду. Так, якщо у цей день на вулиці мороз, тоді найближчим часом можна очікувати сильного вітру та снігових заметів. Тому і народне свято отримало назву "Федот Вітронос".

Цього дня існує багато обрядів. Один із них полягає у посадці розсади, зокрема перцю, помідорів та капусти. Вважалося, що їхня посадка в день Федота Вітроноса забезпечить їхнє здорове зростання та рясний урожай.

Родичі обов’язково пригощали іменинника 2 березня кашею з медом, аби залучити добробут та удачу до родини. Також у цей день господарі намагалися задобрити домовика. Для цього спеціально купували герань, яка, як вірили наші предки, обов’язково принесе процвітання та захист оселі.

Завірюха 2 березня – зеленої трави не буде ще довго.

Якщо протягом усього дня падає сніг, то потепління найближчим часом чекати не варто.

Гусак чистить пір’я – до швидкої негоди.

Дме теплий вітер — літо буде спекотним, але дощовим.

Холодний вітер обіцяє холодну погоду влітку.

Дощ та сильний вітер – літо буде дощовим.

Мороз обіцяє холодну погоду та сніжні бурі.

Що не можна робити 2 березня

Перебувати довгий час на вітрі — інакше можна захворіти.

Підіймати на вулиці гроші — на них може бути заговір чи пристріт на бідність.

Вагітним обіймати чужих дітей — інакше дитина народиться неспокійна.

Штопати шкарпетки і пришивати гудзики — у першому випадку можна зашити хорошу дорогу, а в другому — пришити до себе проблеми та негаразди.

Купувати одяг — швидко прийде в непридатність, зіпсується, порветься.

У кого іменини 2 березня

Цього дня іменини святкують Арсен, Феодот, Богдан, Агафон, Йосип та Микола.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Цього дня у світі відзначають Міжнародний день сірника, День народження компакт-диска, День старих речей. Також відзначають 2 березня незвичайне свято День рахування ворон.

Крім того, у багатьох країнах святкують День вершково-бананового пирога. Також сьогодні — День американського громадянства в Пуерто-Ріко, День Джеймса Рональда Вебстера в Ангільї, День селян (Peasants Day) у М’янмі та День незалежності Техасу (Texas Independence Day) у США.

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