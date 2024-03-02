День Федота Ветроноса: что нельзя делать сегодня 2 марта

В этот православный праздник нельзя долго находиться на ветру и покупать одежду

В эту субботу, 2 марта (15 марта до перехода на новоюлианский календарь), в православной и греко-католической церкви отмечается память мученика Феодота, известного также в народном календаре как Федот Ветронос.

Феодот проживал в городе на Кипре в эпоху, когда правил жестокий император Лициний. Он с необыкновенной решимостью убеждал людей оставить языческие верования и исповедовать Христа, из-за чего его тело подверглось жестоким пыткам. Каждый день он предавался молитве перед Богом, и никакие мучения не смогли сломить его дух.

После восшествия на престол императора Константина всем мученикам даровали свободу. После освобождения Феодот прибыл в Кирию, где служил епископом. Он ушел из жизни спустя два года.

Традиции и приметы на 2 марта

Обычно в старину 2 марта внимательно отслеживали погоду. Так, если в этот день на улице мороз, тогда в ближайшее время можно ожидать сильного ветра и снежных заносов. Оттого и народный праздник получил название "Федот Ветронос".

В этот день существует множество обрядов. Один из них заключается в посадке рассады, в частности перца, помидоров и капусты. Считалось, что их посадка в день Федота Ветроноса обеспечит их здоровый рост и обильный урожай.

Родственники обязательно угощали именинника 2 марта кашей с медом, чтобы привлечь благополучие и удачу в семью. Также в этот день хозяева старались задобрить домового. Для этого специально покупали герань, которая, как верили наши предки, обязательно принесет процветание и защиту дому.

Метель 2 марта – зеленой травы не будет еще долго.

Если в течение всего дня падает снег, значит, потепления в ближайшем времени ждать не стоит.

Гусь чистит перья – к скорому ненастью.

Дует теплый ветер — лето будет знойным, но дождливым.

Холодный ветер обещает холодную погоду летом.

Дождь и сильный ветер – лето будет дождливым.

Мороз обещает холодную погоду и снежные бури.

Что нельзя делать 2 марта

Находиться долгое время на ветру — иначе можно заболеть.

Поднимать на улице деньги — на них может быть заговор или порча на бедность.

Беременным обнимать чужих детей — иначе ребенок родится беспокойный.

Штопать носки и пришивать пуговицы — в первом случае можно зашить хорошую дорогу, а во втором — пришить к себе проблемы и неурядицы.

Покупать одежду — быстро придет в негодность, испортится, порвется.

У кого именины 2 марта

В этот день именины празднуют Арсений, Феодот, Богдан, Агафон, Иосиф и Николай.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот день в мире отмечают Международный день спички, День рождения компакт-диска, День старых вещей. Также отмечают 2 марта необычный праздник День считания ворон.

Кроме того, во многих странах празднуют День сливочно-бананового пирога. Также сегодня — День американского гражданства в Пуэрто-Рико, День Джеймса Рональда Вебстера в Ангилье, День крестьян (Peasants Day) в Мьянме и День независимости Техаса (Texas Independence Day) в США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.