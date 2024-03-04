Свято Герасим Граківник: що в жодному разі не можна робити сьогодні 4 березня

Якщо грак прилетів у це православне свято, значить настала справжня весна

Цього понеділка, 4 березня, за новоюліанським церковним календарем (17 березня за старим стилем) православні віряни та греко-католики відзначають пам’ять святого Герасима Йорданського. У народному календарі – Герасимів день, або Герасим Граківник.

Герасим Йорданський народився в Лікії. Ще в молодості він прийняв чернечий постриг і пізніше заснував обитель біля річки Йордан. Монастир був відомий своїми суворими правилами: п’ять днів на тиждень ченці жили в пустелі, харчуючись лише водою та хлібом, повертаючись до обителі лише на вихідні для поповнення запасів.

Завжди супроводжував Герасима лев, якого він зустрів у пустелі з пораненою лапою. Святий допоміг хижакові і дав йому ім’я Йордан. Тому на іконах Герасима часто зображують сидячим поруч із левом.

За благодаттю від Господа за його відданість християнству йому дарували дар прозорливості. Герасим помер мирно уві сні 450 року.

Традиції та прикмети на 4 березня

Народне свято отримало назву "Граківник" через те, що зазвичай цього дня поверталися із зимівлі граки — посланці весни. 4 березня наші предки традиційно пекли особливе печиво із кислого тіста на житньому борошні, яке називали "граковики". Зазвичай у це печиво вкладали невеликий предмет, який приносить удачу тому, хто скуштує ласощі.

У Герасимів день за старих часів намагалися позбутися старого взуття, оскільки за повір’ями нечиста сила воліла ховатися саме в таких черевиках. Люди уважно розглядали своє взуття і викидали те, що стало непридатним для носіння.

Цього дня було бажано збиратися увечері всією родиною та з друзями за вечерею. Старовинне повір’я свідчить, що чим веселіше і радісніше проведуть час гості на святі 4 березня, тим менша ймовірність, що рік буде голодним.

Незаміжні дівчата цієї пори починали ворожити на нареченого, вибігаючи у двір і спостерігаючи, кого вони зустрінуть на своєму шляху. Якщо вони зустрічали жінку, вважалося, що вони одружаться до кінця року.

Ніч безхмарна – весна буде теплою.

Сонячна погода вказує на майбутній багатий урожай ягід.

Граки прилетіли раніше за цей день — до неродючого року.

Побачити цього дня грака — до прибутку, фінансового добробуту.

Що не можна робити 4 березня

Вирушати за покупками, на шопінг, робити великі придбання — покупки будуть невдалими.

Сумувати, тужити, згадувати неприємності з минулого — туга міцно проникне в душу.

Розмовляти з незнайомцями та незнайомками — можуть наврочити удачу та добробут.

Вирушати у тривалі поїздки – дуже довго не зможете повернутись додому.

У кого іменини 4 березня

Цього дня іменини святкують Герасим, Василь, Данило, Павло, Іуланія, Яків, Григорій, В’ячеслав та Уляна.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

4 березня відзначається Міжнародний день індустрії скрапбукінгу, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Міжнародний день очкарика, День апельсинових котів, День народження мікрофона, Всесвітній день інженерії та День народження мініспідниці.

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