Праздник Герасим Грачевник: что ни в коем случае нельзя делать сегодня 4 марта

Если грач прилетел в этот православный праздник, значит наступила настоящая весна

В этот понедельник, 4 марта, за новоюлианским церковным календарем (17 марта по старому стилю) православные верующие и греко-католики отмечают память святого Герасима Иорданского. В народном календаре — Герасимов день, или Герасим Грачевник.

Герасим Иорданский родился в Ликии. Еще в молодости он принял монашеский постриг и позднее основал обитель у реки Иордан. Монастырь был известен своими строгими правилами: пять дней в неделю монахи жили в пустыне, питаясь лишь водой и хлебом, возвращаясь в обитель только на выходные для пополнения запасов.

Всегда сопровождал Герасима лев, которого он встретил в пустыне с раненой лапой. Святой помог хищнику и дал ему имя Иордан. Поэтому на иконах Герасима часто изображают сидящим рядом со львом.

По благодати от Господа за его преданность христианству ему был дарован дар прозорливости. Герасим умер мирно во сне в 450 году.

Традиции и приметы на 4 марта

Народный праздник получил название "Грачевник" из-за того, что обычно в этот день возвращались с зимовья грачи — посланники весны. 4 марта наши предки традиционно пекли особое печенье из кислого теста на ржаной муке, которое называли "грачевники". Обычно в это печенье вкладывали небольшой предмет, приносящий удачу тому, кто отведает лакомство.

В Герасимов день в старину пытались избавиться от старой обуви, так как по поверьям нечистая сила предпочитала прятаться именно в таких ботинках. Люди внимательно рассматривали свою обувь и выбрасывали ту, что стала непригодной для носки.

В этот день было желательно собираться вечером всей семьей и с друзьями за ужином. Старинное поверье гласит, что чем веселее и радостнее проведут время гости на празднике 4 марта, тем меньше вероятность, что наступивший год будет голодным.

Незамужние девушки в эту пору начинали гадать на суженого, выбегая во двор и наблюдая, кого они встретят на своем пути. Если они встречали женщину, считалось, что они выйдут замуж до конца года.

Ночь безоблачная — весна будет теплой.

Солнечная погода указывает на будущий богатый урожай ягод.

Грачи прилетели раньше этого дня — к неплодородному году.

Увидеть в этот день грача — к прибыли, финансовому благополучию.

Что нельзя делать 4 марта

Отправляться за покупками, на шопинг, делать крупные приобретения — покупки будут неудачными.

Грустить, тосковать, вспоминать неприятности из прошлого — тоска крепко проникнет в душу.

Разговаривать с незнакомцами и незнакомками — могут сглазить удачу и благополучие.

Отправляться в длительные поездки – очень долго не сможете вернуться домой.

У кого именины 4 марта

В этот день именины празднуют Герасим, Василий, Даниил, Павел, Иулания, Яков, Григорий, Вячеслав и Ульяна.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

4 марта отмечается Международный день индустрии скрапбукинга, Всемирный день борьбы с ожирением, Международный день очкарика, День апельсиновых котов, День рождения микрофона, Всемирный день инженерии и День рождения мини-юбки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.

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