Костянтинів день 6 березня: що не можна робити сьогодні, щоб відвадити від себе негатив

Сьогодні у божественне свято не можна плювати у колодязь і пити з чужої чашки

Цього вівторка, 6 березня (19 березня за старим стилем), за церковним календарем християни вшановують святих рівноапостольних Костянтина та його матір Олену. Також у цей день православні віряни та греко-католики згадують про 42 мученики з міста Амореї. Згідно з переказами, саме цариця Олена з Єрусалиму та її син Костянтин Великий знайшли хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. У народному календарі — Костянтинів день, або Костянтинові кола.

Одного разу Костянтина, який відважно захищав місто Амореї, попри опір ворогові, все ж таки взяли в полон. Протягом семи довгих років він перебував під їхньою владою, піддаючись тортурам та вмовлянням відмовитися від своєї християнської віри. Але його дух залишався непохитним, і коли стало зрозуміло, що він не збирається зламатися, Костянтина обезголовили, а його тіло кинули в річку Євфрат.

Традиції та прикмети на 6 березня

Народна назва свята "Костянтинові кола" пояснюється тим, що 6 березня за старих часів проводився спеціальний обряд, під час якого наші пращури витоптували сніг навколо колодязя. Вважалося, що таким чином можна запобігти стіканню брудної води в колодязь, а залишається тільки чиста та лікувальна вода, яка приносить силу та здоров’я людині.

У Костянтинів день намагалися не пропустити обряд вмивання колодязною водою. Саме 6 березня вода особливо цінувалася та вважалася чимось священним. Цього дня на Русі ходили у лазню та освячували колодязі.

Побачити білу лелеку 6 березня — до успіху цього року.

Дятел стукає – до довгого похолодання.

Ворони збираються в зграї та голосно каркають – буде негода.

Суглоби крутить – до негоди.

Вранці мороз — попереду ще сорок заморозків.

Трясогузка прилетіла — весна виявиться теплою.

Вдень буде мороз — весна буде теплою, а літо спекотним.

Що не можна робити 6 березня

Набирати та пити воду з чужих колодязів — криниця пересохне.

Пити з чужої чашки — можна посваритися з власником посуду на грошовому грунті.

Плювати в колодязь — вірили, що звідти на людей дивляться родичі, що померли, а плювок може їх образити.

Давати воду з колодязя для миття рук іншій людині — можна благодать віддати.

Їсти важку їжу — можна накликати хвороби живота.

Розповідати сни — вони віщі.

Курити — з димом можуть зникнути приємні думки, а замість них оселиться негатив.

У кого іменини 6 березня

Цього дня іменини святкують Альона, Аркадій, Олена, Ілона, Костянтин, Максим, Федір, Юліан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У світі та в Україні 6 березня відзначається Міжнародний день зубного лікаря (International Dentist Day), День печива Oreo, День заморожених харчових продуктів (National Frozen Food Day), Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день лімфедеми (World Lymphedema Day), День пролісків, Європейський день праведників світу, День повернення Синього птаха, Всесвітній день жіночої сукні та День чізкейка з білим шоколадом (White Chocolate Cheesecake Day).

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