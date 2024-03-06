Константинов день 6 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы отвадить от себя негатив

Сегодня в божественній праздник нельзя плевать в колодец и пить из чужой чашки

В этот вторник, 6 марта (19 марта по старому стилю), за церковным календарем христиане почитают святых равноапостольных Константина и его мать Елену. Также в этот день православные верующие и греко-католики вспоминают о 42-х мучениках из города Амореи. Согласно преданию, именно царица Елена из Иерусалима и ее сын Константин Великий обнаружили крест, на котором был распят Иисус Христос. В народном календаре — Константинов день, или Константиновы круги.

Однажды Константина, который отважно защищал город Амореи, несмотря на сопротивление врагу, все же взяли в плен. В течение семи долгих лет он находился под их властью, подвергаясь пыткам и уговорам отказаться от своей христианской веры. Но его дух оставался непоколебимым, и когда стало ясно, что он не собирается сломиться, Константина обезглавили, а его тело бросили в реку Евфрат.

Традиции и приметы на 6 марта

Народное название праздника "Константиновы круги" объясняется тем, что 6 марта в старину проводился специальный обряд, в ходе которого наши предки вытаптывали снег вокруг колодца. Считалось, что таким образом можно предотвратить стекание грязной воды в колодец, а остается только чистая и целительная вода, которая приносит силу и здоровье человеку.

В Константинов день старались не пропустить обряд умывания колодезной водой. Именно 6 марта вода особенно ценилась и считалась чем-то священным. В этот день на Руси ходили в баню и освящали колодцы.

Увидеть белого аиста 6 марта — к удаче в текущем году.

Дятел стучит — к долгому похолоданию.

Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.

Суставы крутит — к непогоде.

Утром мороз — впереди будет еще сорок заморозков.

Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.

Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.

Что нельзя делать 6 марта

Набирать и пить воду из чужих колодцев — колодец пересохнет.

Пить из чужой чашки — можно поссориться с владельцем посуды на денежной почве.

Плевать в колодец — верили, что оттуда на людей смотрят умершие родственники, а плевок может их оскорбить.

Давать воду из колодца для мытья рук другому человеку — можно благодать отдать.

Есть тяжелую пищу — можно навлечь болезни живота.

Рассказывать сны — они вещие.

Курить — с дымом могут улетучиться приятные мысли, а вместо них поселится негатив.

У кого именины 6 марта

В этот день именины празднуют Алена, Аркадий, Елена, Илона, Константин, Максим, Федор, Юлиан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В мире и в Украине 6 марта отмечается Международный день зубного врача (International Dentist Day), День печенья Oreo, День замороженных пищевых продуктов (National Frozen Food Day), Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день лимфедемы (World Lymphedema Day), День подснежников, Европейский день праведников мира, День возвращения Синей птицы, Всемирный день женского платья и День чизкейка с белым шоколадом (White Chocolate Cheesecake Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.