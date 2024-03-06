Константинов день 6 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы отвадить от себя негатив
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сегодня в божественній праздник нельзя плевать в колодец и пить из чужой чашки
В этот вторник, 6 марта (19 марта по старому стилю), за церковным календарем христиане почитают святых равноапостольных Константина и его мать Елену. Также в этот день православные верующие и греко-католики вспоминают о 42-х мучениках из города Амореи. Согласно преданию, именно царица Елена из Иерусалима и ее сын Константин Великий обнаружили крест, на котором был распят Иисус Христос. В народном календаре — Константинов день, или Константиновы круги.
Однажды Константина, который отважно защищал город Амореи, несмотря на сопротивление врагу, все же взяли в плен. В течение семи долгих лет он находился под их властью, подвергаясь пыткам и уговорам отказаться от своей христианской веры. Но его дух оставался непоколебимым, и когда стало ясно, что он не собирается сломиться, Константина обезглавили, а его тело бросили в реку Евфрат.
Традиции и приметы на 6 марта
Народное название праздника "Константиновы круги" объясняется тем, что 6 марта в старину проводился специальный обряд, в ходе которого наши предки вытаптывали снег вокруг колодца. Считалось, что таким образом можно предотвратить стекание грязной воды в колодец, а остается только чистая и целительная вода, которая приносит силу и здоровье человеку.
В Константинов день старались не пропустить обряд умывания колодезной водой. Именно 6 марта вода особенно ценилась и считалась чем-то священным. В этот день на Руси ходили в баню и освящали колодцы.
- Увидеть белого аиста 6 марта — к удаче в текущем году.
- Дятел стучит — к долгому похолоданию.
- Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
- Суставы крутит — к непогоде.
- Утром мороз — впереди будет еще сорок заморозков.
- Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.
- Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.
Что нельзя делать 6 марта
- Набирать и пить воду из чужих колодцев — колодец пересохнет.
- Пить из чужой чашки — можно поссориться с владельцем посуды на денежной почве.
- Плевать в колодец — верили, что оттуда на людей смотрят умершие родственники, а плевок может их оскорбить.
- Давать воду из колодца для мытья рук другому человеку — можно благодать отдать.
- Есть тяжелую пищу — можно навлечь болезни живота.
- Рассказывать сны — они вещие.
- Курить — с дымом могут улетучиться приятные мысли, а вместо них поселится негатив.
У кого именины 6 марта
В этот день именины празднуют Алена, Аркадий, Елена, Илона, Константин, Максим, Федор, Юлиан.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
В мире и в Украине 6 марта отмечается Международный день зубного врача (International Dentist Day), День печенья Oreo, День замороженных пищевых продуктов (National Frozen Food Day), Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день лимфедемы (World Lymphedema Day), День подснежников, Европейский день праведников мира, День возвращения Синей птицы, Всемирный день женского платья и День чизкейка с белым шоколадом (White Chocolate Cheesecake Day).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.