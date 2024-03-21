Церковне свято 21 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не відлякати удачу

Сьогодні у православне свято не можна готувати борщ та спати з кішкою

Згідно з новим церковним календарем, 21 березня (3 квітня за старим стилем) християни вшановують пам’ять єпископа Кирила Катанського і святителя Хоми, патріарха Константинопольського. У народному календарі святкується свято Кирилів день або Фомін день.

Хома I обіймав посаду патріарха Константинополя у період з 607 по 610 рік. Кирило народився у Сирії, у місті Антіохії. Він був учнем і послідовником апостола Петра, і завдяки своїй глибокій вірі та внеску у розвиток християнства був призначений єпископом міста Катан. Помер Кирило у глибокій старості.

Традиції та прикмети на 21 березня

У минулі часи у цей день традиційно приймалися за генеральне прибирання. Вірили, що ретельно прибравши оселю і викинувши все сміття, можна позбутися негативу і залучити до будинку чисту енергію.

21 березня також вважається гарною прикметою зібрати родичів та близьких за одним великим столом, щоб обговорити всі важливі питання. Це чудовий спосіб розслабитися та підняти настрій один одному приємним спілкуванням.

Наші пращури вірили, що сновидіння в цей особливий день можуть розповісти про майбутнє. Якщо сон був позитивним, це обіцяло багатство і процвітання, а якщо наснився кошмар, варто подумати про свої реальні вчинки.

У сонця, що сходить, промені насиченого жовтого кольору — до хорошої погоди.

Якщо крига ще не зійшла, стоїть на річках — весняний лов для рибалок буде поганим.

Мати-й-мачуха зацвіла — до потепління.

Березовий сік дуже рясний – влітку буде багато дощів.

Хмари синюватого відтінку – до тепла, але з дощами.

Ніч ясна — перед заморозками.

Синиці розспівалися — до тепла.

Птахи купаються — до ясної та сонячної погоди.

Кішка лежить на спині — до південного вітру.

Кішка надвір проситься, довго сидить на підвіконні — до потепління.

Що не можна робити 21 березня

Готувати борщ і пиріжки з капустою — можна залучити в дім нещастя.

Прати та міняти постільну білизну — сон буде поганим.

Поливати рослини в саду, на городі або кімнатні квіти — погано позначиться на здоров’ї рослин.

Одягати речі навиворіт — до бійки.

Спати з кішкою на одному ліжку — тварина забере сили.

Лаятися з рідними та близькими — до великих проблем.

Дивитися на небо, щоб випадково не побачити зірку, що падає, — на нещастя.

У кого іменини 21 березня

День ангела сьогодні відзначають люди на ім’я Володимир, Кирило, Серафим, Филимон, Хома, Яків.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Цього четверга у світі та в Україні відзначається Міжнародний день лісів, Всесвітній день поезії, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день лялькаря (Міжнародний день театру ляльок), Всесвітній день деревини, Міжнародний день кольору, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, День свободи освіти, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, День абсолютно неймовірних дітей, День пісень на даху.

Нагадаємо, що з 18 березня в Україні розпочався Великий піст 2024. Ми писали, що можна і не можна їсти в період 48 днів, до самого Великодня, який цього року випадає на 5 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що березень щедрий на святкові дні, вихідні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат у перший весняний місяць.