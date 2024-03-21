Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не отпугнуть удачу

Сегодня в православный праздник нельзя готовить борщ и спать с кошкой

Согласно новому церковному календарю, 21 марта (3 апреля по старому стилю) христиане почитают память епископа Кирилла Катанского и святителя Фомы, патриарха Константинопольского. В народном календаре отмечается праздник Кириллов день или Фомин день.

Фома I занимал должность патриарха Константинополя в период с 607 по 610 год. Кирилл родился в Сирии, в городе Антиохии. Он был учеником и последователем апостола Петра, и благодаря своей глубокой вере и вкладу в развитие христианства был назначен епископом города Катан. Умер Кирилл в глубокой старости.

Традиции и приметы на 21 марта

В старину в этот день традиционно принимались за генеральную уборку. Верили, что тщательно убрав дом и выбросив весь мусор, можно избавиться от негатива и привлечь в дом чистую энергию.

21 марта также считается хорошей приметой собрать родственников и близких за одним большим столом, чтобы обсудить все важные вопросы. Это отличный способ расслабиться и поднять настроение друг другу приятным общением.

Наши предки верили, что сновидения в этот особенный день могут рассказать о будущем. Если сон был положительным, это обещало богатство и процветание, а если приснился кошмар, стоит задуматься о своих реальных поступках.

У восходящего солнца лучи насыщенного желтого цвета — к хорошей погоде.

Если лед еще не сошел, стоит на реках — весенний лов для рыбаков будет плохим.

Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.

Березовый сок очень обильный — летом будет много дождей.

Облака синеватого оттенка — к теплу, но с дождями.

Ночь ясная — перед заморозками.

Синицы распелись — к теплу.

Птицы купаются — к ясной и солнечной погоде.

Кошка на спине лежит — к южному ветру.

Кошка на улицу просится, по долгу сидит на подоконнике — к потеплению.

Что нельзя делать 21 марта

Готовить борщ и пирожки с капустой — можно привлечь в дом несчастье.

Стирать и менять постельное белье — сон будет плохим.

Поливать растения в саду, на огороде или комнатные цветы — плохо скажется на здоровье растений.

Надевать вещи шиворот-навыворот — к драке.

Спать с кошкой на одной кровати — животное заберет силы.

Ругаться с родными и близкими — к большим проблемам.

Смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду — к несчастью.

У кого именины 21 марта

День ангела сегодня отмечают люди по имени Владимир, Кирилл, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот четверг в мире и в Украине отмечается Международный день лесов, Всемирный день поэзии, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день кукольника (Международный день театра кукол), Всемирный день древесины, Международный день цвета, Всемирный день людей с синдромом Дауна, День свободы образования, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, День абсолютно невероятных детей, День песен на крыше.

Напомним, что с 18 марта в Украине начался Великий пост 2024. Мы писали, что можно и нельзя есть в период 48 дней, до самой Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.