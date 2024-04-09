Що не можна робити сьогодні 9 квітня, щоб не забрати собі чужих прикростей

Сьогодні у церковне свято не можна проливати воду, а незаміжнім дівчатам - сидіти на підвіконні

За новим церковним календарем у вівторок 9 квітня (22 квітня за старим стилем), православні та греко-католики згадують святого Євпсихія Кесарійського та преподобномученика Вадима. Триває Великий піст 2024, а в народному календарі відзначається свято "Вадим Ключник".

Святий Євпсихій Каппадокійський жив у IV столітті в Кесарії, за правління імператора Юліана. Як і багато інших християн в період гонінь, він страждав від жорстоких катувань за свою віру в Христа та відмову від поклоніння язичницьким богам. Євпсихія стратили 362 року. Після його смерті відзначалися випадки зцілення людей, які приходили вклонитися святим останкам.

Святий Вадим також жив у IV столітті. Він походив із міста Віфлапати в Персії, із заможної та поважної родини. Ще в юності Вадим познайомився з християнським навчанням, частково відмовився від своєї спадщини і використав кошти, що залишилися, на будівництво монастиря в пустелі, де й оселився. Незабаром до нього приєдналося семеро людей, які стали його учнями.

Коли перський цар Сапор почав переслідування християн, архімандрита Вадима та його сімох учнів заарештували і піддавали тортурам протягом чотирьох місяців, вимагаючи, щоб вони зреклися християнства і прийняли зороастризм. Один із наближених здався і зрікся Христа. Тоді натомість зажадали стратити Вадима. Мучитель, який роздирався сумнівами, спочатку не зміг відрубати голову святому. Вадиму довелося перенести кілька страшних ударів, перш ніж він помер. Відплата спіткала ката миттєво: він, кинувшись на меч, наклав на себе руки.

Традиції та прикмети на 9 квітня

У квітні, коли ґрунт остаточно відтавав, наші пращури зверталися до джерел води — підземних ключів, щоб набирати воду для вмивання та пиття, для зміцнення здоров’я. Так цей день отримав назву "Вадим Ключник", на честь святого.

Під час дощу на калюжах утворюються бульбашки – до затяжних опадів.

Зоряне небо – до врожаю пшениці.

Схід сонця білого кольору — перед дощем.

Хмарне небо — буде багато бур’янів.

Вітер – до гарного врожаю.

Іній чи туман – літо подарує гарний урожай.

Сороки літають високо — день має бути сухий.

На заході хмари пофарбувалися в червоні відтінки — завтра буде вітер.

Кульбаби зацвіли — до стабільного тепла.

Біля берези багато соку — до дощового літа.

Що не можна робити 9 квітня

Довго спати — можна впустити вдалі можливості.

Фарбувати волосся і стригтися — можна залучити неприємності.

Проливати воду — ризик залучити неприємності до свого життя.

Дивитися в одне дзеркало одночасно з близьким — може призвести до розбіжностей або сварки.

Давати гроші у борг — повернути їх буде дуже складно.

Вільним дівчатам сидіти на підвіконні — довго не вийдуть заміж.

Здійснювати великі покупки — речі швидко стануть непридатними.

Підмітати підлогу віником — можна "вимести" з дому фінансовий добробут та здоров’я сім’ї.

Використовувати в особистих цілях чужий одяг — можна забрати всі прикрості власника на себе.

У кого іменини 9 квітня

Цього дня іменини святкують Вадим, Марфа та Гавриїл.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

9 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день антикваріату, День єдинорога, День фінської мови (День Мікаеля Агріколи), День народження "звеселяючого газу", День джин-тоніка, Міжнародний день автономної сенсорної меридіональної реакції, День сонця, що сходить у шафовій країні, Всесвітній день конкані (Viswa Konknni Dis — індоарійська мова).

Раніше ми писали, що можна їсти у Великий піст 2024. Для мирян діють базові правила посту, для ченців — суворіші.