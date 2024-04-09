Что нельзя делать сегодня 9 апреля, чтобы не забрать себе чужие горести

Сегодня в церковный праздник нельзя проливать воду, а незамужним девушками - сидеть на подоконнике

По новому церковному календарю во вторник 9 апреля (22 апреля по старому стилю), православные и греко-католики вспоминают святого Евпсихия Кесарийского и преподобномученика Вадима. Продолжается Великий пост 2024, а в народном календаре отмечается праздник "Вадим Ключник".

Святой Евпсихий Каппадокийский жил в IV веке в Кесарии, во времена правления императора Юлиана. Как и многие другие христиане в период гонений, он страдал от жестоких пыток за свою веру в Христа и отказ от поклонения языческим богам. Евпсихия казнили в 362 году. После его смерти отмечались случаи исцеления людей, приходивших поклониться его святым останкам.

Святой Вадим так же жил в IV веке. Он происходил из города Вифлапаты в Персии, из зажиточной и уважаемой семьи. Еще в юности Вадим познакомился с христианским учением, отчасти отказался от своего наследства и использовал оставшиеся средства на строительство монастыря в пустыне, где и поселился. Вскоре к нему присоединилось семь человек, ставших его учениками.

Когда персидский царь Сапор начал преследования христиан, архимандрита Вадима и его семерых учеников арестовали и подвергали пыткам в течение четырех месяцев, требуя, чтобы они отреклись от христианства и приняли зороастризм. Один из приближенных сдался и отрекся от Христа. Тогда взамен потребовали казнить Вадима. Мучитель, раздираемый сомнениями, сначала не смог отрубить голову святому. Вадиму пришлось перенести несколько страшных ударов, прежде чем он скончался. Возмездие настигло палача мгновенно: он, бросившись на меч, покончил с собой.

Традиции и приметы на 9 апреля

В апреле, когда почва окончательно оттаивала, наши предки обращались к источникам воды — подземным ключам, чтобы набирать воду для умывания и питья, для укрепления здоровья. Так этот день получил название "Вадим Ключник", на честь святого.

Во время дождя на лужах образуются пузыри — к затяжным осадкам.

Звездное небо — к урожаю пшеницы.

Восходящее солнце белого цвета — перед дождем.

Пасмурное небо — будет много сорняков.

Ветер — к хорошему урожаю.

Иней или туман — лето подарит хороший урожай.

Сороки летают высоко — день предстоит сухой.

На закате облака окрасились в красноватые оттенки — завтра будет ветер.

Одуванчики зацвели — к стабильному теплу.

У березы много сока — к дождливому лету.

Что нельзя делать 9 апреля

Долго спать — можно упустить удачные возможности.

Красить волосы и стричься — можно привлечь неприятности.

Проливать воду — риск привлечь неприятности в свою жизнь.

Смотреться в одно зеркало одновременно с близким — может привести к разногласиям или ссоре.

Давать деньги в долг — вернуть их будет очень сложно.

Свободным девушкам сидеть на подоконнике — долго не выйдут замуж.

Совершать серьезные большие покупки — вещи быстро станут непригодными.

Мести пол веником — можно "вымести" из дома финансовое благополучие и здоровье семьи.

Использовать в личных целях чужую одежду — можно забрать все горести владельца на себя.

У кого именины 9 апреля

В этот день именины празднуют Вадим, Марфа и Гавриил.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

9 апреля мировое сообщество отмечает Всемирный день антиквариата, День единорога, День финского языка (День Микаэля Агриколы), День рождения "веселящего газа", День джин-тоника, Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции, День восходящего солнца в шкафной стране, Всемирный день конкани (Viswa Konknni Dis — индоарийский язык).

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.