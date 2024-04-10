Терентіїв день 10 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не залитися сльозами

Сьогодні у свято Терентія Маревного не можна лаяти оточуючих та веселитися

За церковним календарем нового стилю, цієї середи християни згадують святого мученика Терентія та його 40 воїнів. У народі відзначається свято "Терентій Маревний", а православні віряни та греко-католики продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2024.

Мученик Терентій разом зі своєю дружиною, що складалася з 40 християн, проживали у Карфагені у середині III століття. Вони стали жертвами релігійних гонінь за імператора Декії. Відмовившись поклонятися язичницьким ідолам, вони потрапили в немилість у влади, яку очолював правитель Фортунатіан.

Спочатку Терентія та його трьох друзів посадили до в’язниці. Решту мучеників піддали тортурам: їх катували, кололи залізними пазурами, палили розпеченим залізом, поливали оцтом і посипали сіллю свіжі рани. Потім чоловіків привели до язичницького храму, очікуючи, що вони здадуться. Однак натомість мученики почали молитися і просити Бога знищити храм. І одразу ж ідоли, за якими пішли стіни та дах, завалилися і впали на землю з гуркотом. Усіх 36 людей стратили.

Чотирьох мучеників, що залишилися, закували в пута і катували голодом, але їм з’явився ангел, звільнив їх і нагодував. Тоді правитель наказав кинути у в’язницю отруйних змій, але й вони не завдали ніякої шкоди святим і напали на стражників. Зрештою і Терентія разом із його трьома друзями стратили. Тіла всіх мучеників були поховані з почестями християнами.

Традиції та прикмети на 10 квітня

Наші пращури присвятили мученикові Терентію прізвисько "Маревний" через слово "марево". Згідно з повір’ями, цього дня схід сонця супроводжувався серпанком, туманом або маревом.

Якщо небесне світило справді з’являлося в атмосферному тумані 10 квітня — це вважалося добрим знаком, що віщує врожайний рік. У разі ясного неба вважалося, що чекає важка робота на полях, адже доведеться переорювати та сіяти заново.

Молоді павуки з’явилися – теплі дні незабаром настануть.

Якщо старі павуки сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Якщо вранці навпроти Сонця стоїть туман, то неодмінно дощ піде.

Теплий вечір і тиха ніч — до спекотного сухого літа.

Безліч птахів на гілках дерев — до спекотного та сонячного літа.

Сильний вітер 10 квітня – до неврожаю.

Що не можна робити 10 квітня

Вживати спиртні напої — може вселитися нечиста сила.

До полудня їсти гарячу їжу — можна стати свідком серйозного конфлікту.

Лаяти та критикувати оточуючих — рік доведеться жити в злості та страху.

Співати і танцювати — веселощі можуть обернутися сльозами.

Пропонувати руку і серце — союз не буде щасливим і швидко розпадеться.

У кого іменини 10 квітня

Цього дня іменини святкують Олександр, Максим, Зенон, Африкан, Яків та Дмитро.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

В Україні сьогодні — День звільнення Одеси від фашистських окупантів. Також 10 квітня у світі відзначаються такі свята як День братів та сестер, Всесвітній день гомеопатії, Всесвітній день роботи з дому (Global Work From Home Day), День банана, День народження англійської шпильки, Міжнародний день руху опору, День складання загадкових словників та День народження сірника.

Раніше ми писали, які є молитви у Великий піст 2024. У цей період християни просять захисту від пристріту та очищення від гріхів.