Терентьев день 10 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не залиться слезами

Сегодня в праздник Терентия Маревного нельзя ругать окружающих и веселиться

По церковному календарю нового стиля, в эту среду христиане вспоминают святого мученика Терентия и его 40 воинов. В народе отмечается праздник "Терентий Маревный", а православные верующие и греко-католики продолжают соблюдать строгий Великий пост 2024.

Мученик Терентий вместе со своей дружиной, состоящей из 40 христиан, проживали в Карфагене в середине III века. Они стали жертвами религиозных гонений при императоре Декии. Отказавшись поклоняться языческим идолам, они попали в немилость у властей, возглавляемых правителем Фортунатианом.

Сначала Терентия и его трех друзей посадили в темницу. Остальных мучеников подвергли пыткам: их истязали, строгали железными когтями, жгли раскаленным железом, поливали уксусом и посыпали солью свежие раны. Затем мужчин привели в языческий храм, ожидая, что они сдадутся. Однако вместо этого мученики начали молиться и просить Бога уничтожить храм. И сразу же идолы, за которыми последовали стены и крыша, обрушились и упали на землю с грохотом. Всех 36 человек казнили.

Четверых оставшихся мучеников заковали в оковы и истязали голодом, но им явился ангел, освободил их и накормил. Тогда правитель приказал бросить в темницу ядовитых змей, но и они не причинили никакого вреда святым и напали на стражников. В конце концов и Терентия вместе с его тремя друзьями казнили. Тела всех мучеников были похоронены с почестями христианами.

Традиции и приметы на 10 апреля

Наши предки присвоили мученику Терентию прозвище "Маревный" из-за слова "марево". Согласно поверьям, в этот день восход солнца сопровождался дымкой, туманом или маревом.

Если небесное светило действительно появлялось в атмосферном тумане 10 апреля — это считалось хорошим знаком, предвещающим урожайный год. В случае ясного неба, считалось, что предстоит тяжелая работа на полях, ведь придется перепахивать и сеять заново.

Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.

Если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

Если утром напротив Солнца стоит туман – непременно дождь пойдет.

Теплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.

Множество птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.

Сильный ветер 10 апреля — к неурожаю.

Что нельзя делать 10 апреля

Употреблять спиртные напитки — может вселиться нечистая сила.

До полудня есть горячую пищу — можно оказаться свидетелем серьезного конфликта.

Ругать и критиковать окружающих — год придется жить в злобе и страхе.

Петь и танцевать — веселье может обернуться слезами.

Предлагать руку и сердце — союз не будет счастливым и быстро распадется.

У кого именины 10 апреля

В этот день именины празднуют Александр, Максим, Зинон, Африкан, Яков и Дмитрий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В Украине сегодня — День освобождения Одессы от фашистских оккупантов. Также 10 апреля в мире отмечаются такие праздники как День братьев и сестёр, Всемирный день гомеопатии, Всемирный день работы из дома (Global Work From Home Day), День банана, День рождения английской булавки, Международный день движения сопротивления, День составления загадочных словарей и День рождения спички.

Ранее мы писали, какие есть молитвы в Великий пост 2024. В этот период христиане просят защиты от сглаза и очищения от грехов.