Краще будь-якого аромадифузора: що повісити у ванну, щоб пахло на всю квартиру

Ароматний пучок потрібно тримати подалі від прямого струменя води й просушувати між купаннями

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У соцмережах діляться простим способом наповнити ванну трав’яним ароматом – повісити біля душу евкаліпт. Пара від гарячої води допомагає вивільнити запашні речовини з листя.

Одні користувачі вже оцінили такий домашній спа-ритуал, інші нагадали про алергію та обробку рослин. Про це повідомляє "Телеграф".

Користувачка показала у своїй публікації в threads, як розмістила евкаліпт поруч із душовою стійкою. Гілки звисають під великою верхньою лійкою, займаючи зовсім небагато місця.

Пучок евкаліпта розміщують поруч із душовою стійкою

Як розмістити евкаліпт у душі

Для цього способу гілки збирають у пучок і підвішують біля душу. Eucalypt Co. рекомендує розміщувати свої душові букети під лійкою або на окремому гачку, але обов’язково поза прямим потоком води. Спочатку ванній дають наповнитися парою.

Щоб посилити запах, виробник радить злегка стиснути пучок або обережно прокатати по ньому круглу пляшку, наприклад від шампуню. При цьому аромат рослин природний: його не посилюють штучно, і з часом він слабшає.

Щоб посилити аромат, виробник душових букетів радить злегка розім’яти листя круглою пляшкою Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після душу букету потрібно дати висохнути. У закритій кабіні зі слабким рухом повітря волога затримується, а з часом з’являється пліснява. Занурювати пучок у воду не слід; за ознак плісняви його викидають. Ці рекомендації Eucalypt Co. дає для своїх букетів з органічно консервованих рослин.

За що хвалять ідею та чого побоюються користувачі

"Вішаю його вже кілька років", – написала d.nurt, показавши пучок евкаліпта в кутку душової із зеленою плиткою.

Деякі користувачі роками використовують евкаліпт у ванній

"У мене так висить удома відтоді, як ми переїхали у власну квартиру. Під час душу аромат чудовий. Гості іноді запитують, навіщо це", – поділилася olena_maciejewska.

Однак враження й побоювання учасників обговорення різні. Користувачка _sea_dinh_ написала про алергію на евкаліпт, а anastesile закликала бути обережними тих, у кого є коти.

В обговоренні нагадали про алергію та закликали власників котів бути обережними

Окремі коментарі стосувалися обробки флористичних гілок. agnesha_verbova заявила, що звичайний флористичний евкаліпт обробляють консервантами й формальдегідом. Користувачка butirskaya_katya також виступила проти ідеї вдихати пари від оброблених рослин і описала негативну реакцію свого знайомого на такий спосіб використання евкаліпта.

Частина користувачів занепокоєна обробкою флористичних рослин

Які запобіжні заходи важливі

Eucalypt Co. попереджає: деякі люди особливо чутливі до запаху евкаліпта або мають на нього алергію. У разі негативної реакції компанія радить звернутися до лікаря, а за утрудненого дихання – по екстрену допомогу. Евкаліпт не можна вживати всередину: у великих дозах він токсичний для людей і більшості тварин.

Як повідомляв "Телеграф", звичайний килимок у ванній після купання накопичує вологу, яка через тепле й вологе повітря може годинами залишатися в його волокнах. Альтернативою йому може стати діатомітова плита, яка швидко вбирає воду й висихає за кілька хвилин.