Над назвою цього міста жартувала вся Україна: як воно називалося раніше

Нинішня назва відсилає до села, яке розташовувалося за три кілометри від промислового міста

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Горішні Плавні в Полтавській області до перейменування у 2016 році називалися Комсомольськом. Зміна назви у межах декомунізації викликала суперечки серед жителів і хвилю жартів у соціальних мережах.

Рішення викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Крім того, це породило безліч жартів і мемів, повідомляє "Телеграф".

Меми про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні

Меми про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні

Меми про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні

Меми про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні

Меми про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні

Меми про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні

Чому місто називалося Комсомольськом

Місто заснували у 1960 році одночасно з будівництвом гірничо-збагачувального комбінату. Його зводили на піщаних дюнах як місце проживання майбутніх працівників Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату, який згодом став Полтавським ГЗК.

Попередню назву пов’язували з комсомольцями, які приїжджали на будівництво. У січні 1961 року в центрі селища встановили щит із повідомленням про те, що тут збудують Комсомольськ-на-Дніпрі. Для частини жителів ця назва залишалася пам’яттю про перших будівельників та історію їхніх родин.

Майбутні працівники й будівельники з’їжджалися сюди з різних республік СРСР. Зв’язок міста з підприємством визначав його розвиток: навколо видобутку залізної руди формувалися робочі місця, житло й міська інфраструктура.

Розвиток міста в Полтавській області визначив видобуток залізної руди

Звідки взялася назва Горішні Плавні

Село Горішні Плавні існувало приблизно за 3 кілометри від Комсомольська. На час будівництва промислового міста воно вже занепадало. Пізніше його територія стала частиною кар’єру Горішньо-Плавнинського родовища, де видобувають залізну руду.

Саме сільське минуле назви дратувало частину містян у 2016 році. Вони сприймали її як зниження статусу свого промислового міста. У розмовах про перейменування жителі пропонували інші варіанти – Молодіжне, Добровольськ, Борисфен і Придніпровськ.

У Борисфена була й організована підтримка: у лютому 2016 року активісти зібрали за цей варіант понад 600 голосів. Однак міська влада не підтримала ініціативу.

Територія колишнього села з часом стала частиною залізорудного кар’єру Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Постанова про перейменування міста набула чинності 2 червня 2016 року, про що повідомив Комсомольський міський суд Полтавської області: офіційною назвою міста стали Горішні Плавні.

Як повідомляв "Телеграф", досить компактне містечко Чорноморськ у передмісті Одеси відоме ще з XVIII ст. Майже 90 років воно носило два різні, але схожі імені, отримані на честь "вождя світового пролетаріату" Володимира Ілліча Леніна.