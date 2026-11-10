Над назвою цього міста жартувала вся Україна: як воно називалося раніше
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Нинішня назва відсилає до села, яке розташовувалося за три кілометри від промислового міста
Горішні Плавні в Полтавській області до перейменування у 2016 році називалися Комсомольськом. Зміна назви у межах декомунізації викликала суперечки серед жителів і хвилю жартів у соціальних мережах.
Рішення викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Крім того, це породило безліч жартів і мемів, повідомляє "Телеграф".
Чому місто називалося Комсомольськом
Місто заснували у 1960 році одночасно з будівництвом гірничо-збагачувального комбінату. Його зводили на піщаних дюнах як місце проживання майбутніх працівників Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату, який згодом став Полтавським ГЗК.
Попередню назву пов’язували з комсомольцями, які приїжджали на будівництво. У січні 1961 року в центрі селища встановили щит із повідомленням про те, що тут збудують Комсомольськ-на-Дніпрі. Для частини жителів ця назва залишалася пам’яттю про перших будівельників та історію їхніх родин.
Майбутні працівники й будівельники з’їжджалися сюди з різних республік СРСР. Зв’язок міста з підприємством визначав його розвиток: навколо видобутку залізної руди формувалися робочі місця, житло й міська інфраструктура.
Звідки взялася назва Горішні Плавні
Село Горішні Плавні існувало приблизно за 3 кілометри від Комсомольська. На час будівництва промислового міста воно вже занепадало. Пізніше його територія стала частиною кар’єру Горішньо-Плавнинського родовища, де видобувають залізну руду.
Саме сільське минуле назви дратувало частину містян у 2016 році. Вони сприймали її як зниження статусу свого промислового міста. У розмовах про перейменування жителі пропонували інші варіанти – Молодіжне, Добровольськ, Борисфен і Придніпровськ.
У Борисфена була й організована підтримка: у лютому 2016 року активісти зібрали за цей варіант понад 600 голосів. Однак міська влада не підтримала ініціативу.
Постанова про перейменування міста набула чинності 2 червня 2016 року, про що повідомив Комсомольський міський суд Полтавської області: офіційною назвою міста стали Горішні Плавні.
Як повідомляв "Телеграф", досить компактне містечко Чорноморськ у передмісті Одеси відоме ще з XVIII ст. Майже 90 років воно носило два різні, але схожі імені, отримані на честь "вождя світового пролетаріату" Володимира Ілліча Леніна.