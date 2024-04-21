Церковне свято 21 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не розладналася сім’я

Сьогодні у церковне свято не можна одягати червоні речі та важко працювати

Цієї неділі, 21 квітня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святих Януарія та Прокла. Християни продовжують поститися до Великодня 2024, а в народі відзначають свято Проклів день.

Святий Януарій, також відомий як Іаннуарій, жив у IV столітті у місті Неаполь. Він походив зі знатної сім’ї та в молодості прийняв хрещення. На початку він був призначений першим єпископом у місті Беневенто. У період переслідувань християн при імператорі Діоклетіані, Януарій відвідував ув’язнених у в’язниці дияконів Созія, Феста та преподобного Прокла, де звершував літургію. За це, за наказом місцевого правителя Тимофія, його заарештували, і разом з іншими християнами Януарій зазнав страшних мук.

Спочатку чоловіків кинули в розпечену піч, але дивом вони залишилися живими та неушкодженими. Потім їх кинули на поталу диким тваринам, але ті не торкалися святих. Тоді Тимофій звинуватив їх у чаклунстві і тут же осліп. Мученики молитвою повернули йому зір, що тільки розлютило правителя ще сильніше. У результаті він наказав обезголовити християн.

Традиції та прикмети на 21 квітня

На Русі особливо шанували Прокла. Цим ім’ям часто називали селян, а саме воно часто асоціювалося зі словом "прокляття". У Проклів день у сільських поселеннях люди похилого віку виходили за межі поселення, вставали обличчям на захід і проклинали нечисту силу.

У народі Прокла вважали святим, який покликаний захищати від негативу та темних сил. Тому якщо хтось стикається з нещастями, постійними конфліктами чи проблемами зі здоров’ям, звернення до цього святого з молитвою сьогодні, як вважають віряни, може принести захист і допомогу.

Коли наші пращури щось губили 21 квітня (4 травня за старим стилем), вони не сумували. Вірили, що втрата речі цього дня принесе удачу.

На черемсі багато квітів – літо буде сирим.

Чим раніше зацвітає черемха, тим спекотнішим виявиться літо.

Фото: freepik

Раніше розпустилася береза, літо буде сухим, а якщо клен — дощовим.

Дрібний дощ сьогодні — до затяжної негоди.

Що не можна робити 21 квітня

Ходити в ліс — можна зустріти нечисту силу.

Відчиняти вікна та двері – нечиста сила в дім влетить.

Попадати під дощ – дощові краплі могли обернутися хворобою.

Ходити на цвинтарі — там 21 квітня можна зустріти відьом та чаклунів.

Спати в ліжку, застеленому червоним покривалом, і одягати речі червоного кольору — розладнаються подружні стосунки.

Займатися важкою працею — від роботи в цей день буде мало толку.

Збирати рослини для лікувальних відварів – відьми отруюють рослини.

У кого іменини 21 квітня

Цього дня іменини святкують Олексій, Максим, Федір, Іван, Ісакій, Денис, Кіндрат, Микола та Олександр.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

21 квітня у світі та в Україні відзначаються такі свята як Міжнародний день пряника, День валіз, Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, День заснування Риму, Всесвітній день кроншнепу (World Curlew Day), День прекрасних бульдогів, День Iron Maiden (британська хеві-метал-гурт), День "Гучних слів" (Big Word Day) та День важких наслідків.

Раніше ми писали, що можна їсти у Великий піст 2024. Для мирян діють базові правила посту, для ченців — суворіші.