Церковный праздник 21 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не разладилась семья

Сегодня в церковный праздник нельзя надевать красные вещи и тяжело работать

В это воскресенье, 21 апреля, православные и греко-католики почитают память святых Януария и Прокла. Христиане продолжают поститься до Пасхи 2024, а в народе отмечают праздник Проклов день.

Святой Януарий, также известный как Ианнуарий, жил в IV веке в городе Неаполь. Он происходил из знатной семьи и в молодости принял крещение. В начале он был назначен первым епископом в городе Беневенто. В период преследований христиан при императоре Диоклетиане, Януарий посещал заключенных в темнице дьяконов Созия, Феста и преподобного Прокла, где совершал литургию. За это, по приказу местного правителя Тимофея, его арестовали, и вместе с другими христианами Януарий подвергся страшным мучениям.

Сначала мужчин бросили в раскаленную печь, но чудом они остались живы и невредимы. Затем их бросили на растерзание диким животным, но те не прикасались к святым. Тогда Тимофей обвинил их в колдовстве и тут же ослеп. Мученики молитвой вернули ему зрение, что только разозлило правителя еще сильнее. В итоге он приказал обезглавить христиан.

Традиции и приметы на 21 апреля

На Руси особенно чтили Прокла. Этим именем зачастую называли крестьян, а само оно часто ассоциировалось со словом "проклятие". В Проклов день в сельских поселениях старики выходили за пределы поселения, вставали лицом к западу и проклинали нечистую силу.

В народе Прокла считали святым, который призван защищать от негатива и темных сил. Поэтому, если кто-то сталкивается с несчастьями, постоянными конфликтами или проблемами со здоровьем, обращение к этому святому с молитвой сегодня, как считают верующие, может принести защиту и помощь.

Когда наши предки что-то теряли 21 апреля (4 мая по старому стилю), они не грустили. Верили, что потеря вещи в этот день принесет удачу.

На черемухе много цветов — лето будет сырым.

Чем раньше зацветает черемуха, тем более жарким окажется лето.

Фото: freepik

Раньше распустилась береза, лето выдастся сухим, а если клен — дождливым.

Мелкий дождик сегодня — к затяжному ненастью.

Что нельзя делать 21 апреля

Ходить в лес — можно встретить нечистую силу.

Открывать окна и двери — нечистая сила в дом влетит.

Попадать под дождь – дождевые капли могли обернуться болезнью.

Ходить на кладбища — там 21 апреля можно встретить ведьм и колдунов.

Спать в кровати, застеленной красным покрывалом, и надевать вещи красного цвета — разладиться супружеские отношения.

Заниматься тяжелым трудом — от работы в этот день будет мало толку.

Собирать растения для лечебных отваров — ведьмы отравляют растения.

У кого именины 21 апреля

В этот день именины празднуют Алексей, Максим, Федор, Иван, Исакий, Денис, Кондрат, Николай и Александр.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

21 апреля в мире и в Украине отмечаются такие праздники как Международный день пряника, День чемоданов, Всемирный день творчества и инновационной деятельности, День основания Рима, Всемирный день кроншнепа (World Curlew Day), День прекрасных бульдогов, День Iron Maiden (британская хеви-метал-группа), День "Громких слов" (Big Word Day) и День тяжелых последствий.

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.