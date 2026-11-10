Як зберегти тепло в оселі взимку без посиленого опалення

Повністю закриті отвори подавання теплого повітря здатні збільшити витрати та перевантажити систему

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Коротко про головне

Усуньте протяги біля дверей і вікон за допомогою валика, герметика чи ущільнювача.

Звільніть шлях теплому повітрю та налаштуйте термостат.

Використовуйте сонячне тепло й перевірте теплоізоляцію горища та підвалу.

Щоб узимку вдома було комфортніше, почніть з усунення протягів і вільної циркуляції теплого повітря. Ущільнення вікон, захист щілин під дверима та правильні налаштування обладнання допоможуть утримувати тепло без постійного підвищення температури.

Видання BHG зібрало способи підготувати оселю до холодів і зменшити витрати на обігрів. Серед них є як недорогі тимчасові рішення, так і перевірка теплоізоляції горища та підвалу.

Усуньте протяги біля вікон і дверей

Щілину під зачиненими дверима допоможе перекрити валик від протягів. Його можна придбати або пошити самостійно: відрізати тканину за шириною дверного отвору, зшити довгий чохол, заповнити наповнювачем і зашити. Такі валики часто обтяжують піском, щоб вони залишалися на місці.

На вікнах замініть старий герметик і додайте ущільнювач. Спершу приберіть зруйнований матеріал із рами, потім нанесіть новий уздовж стику та розрівняйте шов. Якщо вікна вже потребують заміни, енергоефективніші конструкції допоможуть краще утримувати тепло.

У жовтні 2026 року фахівці радили широко відчиняти вікна на 5–10 хвилин замість тривалого провітрювання у відкидному положенні. Так повітря оновлюється без суттєвого охолодження стін і меблів, а регулярний повітрообмін зменшує надлишкову вологість.

Для тимчасового утеплення підійде спеціальна прозора термозбіжна плівка: її закріплюють стрічкою по периметру рами й натягують теплим повітрям із фена. Інший варіант – пухирчаста плівка із середніми або великими бульбашками. Виріжте її за розміром скла, злегка зволожте вікно з пульверизатора й притисніть плівку бульбашками до скла.

Для утеплення вікон підходить плівка із середніми або великими бульбашками Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Звільніть шлях теплому повітрю та налаштуйте термостат

Відсуньте меблі, килими й штори, які перекривають радіатори, обігрівачі або отвори подавання теплого повітря. Регулярно прибирайте пил у цих місцях і замінюйте фільтр опалювальної установки. Експертка з догляду за оселею компанії Angi Бейлі Карсон пояснює, що система повітряного опалення розрахована на всі кімнати будинку.

"Повне закриття отворів може змусити систему працювати з перевантаженням, що призведе до більших рахунків за енергію та пошкоджень із часом. Часткове закриття допоможе спрямувати повітря в потрібні зони, але залишайте отвори відкритими щонайменше на 25%", – пояснила Бейлі Карсон.

Програмований термостат дає змогу знижувати температуру вночі або коли нікого немає вдома й відновлювати її до пробудження чи повернення мешканців. Смартмоделі дозволяють змінювати налаштування з телефона. Старший директор зі стратегічних партнерств і нових напрямів компанії Thumbtack Девід Стекел зазначає, що моделі з функцією самонавчання враховують температуру, вподобання та звички мешканців.

Орієнтовну економію від зниження температури на один градус оцінювали у 5–8% енергії на опалення. Результат залежить від будинку, погоди та роботи опалювального обладнання.

"Якщо термостат протягом кількох годин удень не виявляє руху, а температура падає, він розуміє, що вас немає вдома, і не вмикає опалювальну установку. Такий режим може заощадити до 10% витрат на опалення", – сказав Девід Стекел.

Використовуйте сонце й перевірте теплоізоляцію

У сонячний день відкривайте штори та жалюзі, щоб кімнати прогрівалися природним шляхом. На ніч закривайте їх. Якщо у вас є стельовий вентилятор, переведіть його на обертання за годинниковою стрілкою: це допоможе спрямувати тепле повітря від стелі вниз.

У кімнатах, під’єднаних до центральної системи повітряного опалення, тримайте міжкімнатні двері відчиненими. Так повітря вільніше циркулюватиме, а температура в оселі вирівнюватиметься. Невикористовувані приміщення, які не під’єднані до цієї системи, можна відокремити, щоб утримувати тепло там, де воно потрібне.

Перевірте стан теплоізоляції, особливо якщо давно цього не робили. За словами Карсон, додаткове утеплення допомагає підтримувати температуру в будинку та зменшувати втрати тепла через горище або підвал.

Як повідомляв "Телеграф", через вікна оселя може втрачати 20–25% тепла, а в старих будинках – понад 30%. Якщо після усунення щілин старі вікна з пошкодженими рамами все одно погано утримують тепло, варто розглянути їхню заміну на моделі з енергоефективними склопакетами. Навіть пластикове вікно може пропускати холодне повітря, тож спершу варто відрегулювати його й визначити місце протягу.