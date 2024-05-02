Принцесі Шарлотті 9: Кейт Міддлтон привітала доньку в соцмережах (фото)

Доньці Кейт Міддлтон та принца Вільяма виповнилося 9 років 2 травня

Єдиній донці Кейт Міддлтон та принца Вільяма сьогодні, 2 травня, виповнилося дев’ять років. Святковим фото традиційно поділилася її мама.

На знімку принцеса Шарлотта мило посміхається. Святковий знімок опублікували на сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram.

"З 9-річчям, принцесо Шарлотто! Дякуємо за всі добрі повідомлення сьогодні", — підписано допис. Авторка кадру — Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська досить часто фотографує членів королівської родини на честь особливих подій.

На фото онучка Чарльза III мило посміхається і позує на камеру. Іменинниця вдягнена у синю кофтинку, червоний кардиган і джинсову спідничку. Довге світле волосся принцеса Шарлотта розпустила.

Нагадаємо, що нещодавно наймолодшому сину королівської сім’ї Луї виповнилося 6 років. На сторінці принца і принцеси Уельських Кейт Міддлтон також оприлюднила портрет сина. На знімку спадкоємець лежить у траві і мило посміхається на камеру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Британії готуються до похорону хворого на рак короля Чарльза III. Проблеми зі здоров’ям Чарльза посилили необхідність планування його смерті, а також його спадковості.