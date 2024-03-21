У Львові на мосту зіткнулися одразу 27 авто: фото та відео з місця аварії

Громадський транспорт вже відновив свою роботу за звичайним маршрутом

У Львові на Скнилівському мості сталася масштабна ДТП за участю близько 27 автомобілів. Рух шляхопроводом здійснюється в обмеженому режимі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, об’їхати ДТП можна через Кільцеву та вулицю Авіаційну.

"Громадський транспорт відновив свою роботу за звичайним маршрутом. Автобуси курсують Скнилівським мостом із затримкою", — пише Садовий.

У Львівській міській раді тим часом повідомляють, що жертв та постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.

Зауважимо, що попередньою причиною могла стати погана видимість на дорозі. Цього ранку в патрульній поліції Львівської області водіїв закликали бути дуже уважними, обережними і суворо дотримуватись правил дорожнього руху.

"Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями. Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу. Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду. При зупинці обов’язково вмикайте світлову аварійну сигнал., відзначте себе на дорозі та переходьте дорогу лише переконавшись у безпеці", — зазначили правоохоронці.

Фото з місця події

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Внаслідок події загинули дві жінки.