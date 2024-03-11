Смертельна ДТП біля Києва: загинули дві жінки, деталі (фото)

Третя пасажирка без свідомості була доставлена до реанімації

Днями поблизу столиці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Загинули дві жінки.

31-річна водійка Mazda, рухаючись в напрямку Києва, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з бетонною перешкодою. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

Наслідки ДТП

Внаслідок удару водійка та одна з пасажирок загинули на місці події. Інша пасажирка з численними травмами та без свідомості була доставлена до реанімаційного відділення.

Поліція з'ясовує обставини трагедії

Слідчі Київщини розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, яка спричинила загибель людей (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

"Шановні водії! Застерігаємо вас бути уважними за кермом, враховувати дорожню обстановку та дотримуватися правил швидкісного режиму!", — підкреслюють в поліції.

Нагадуємо, нещодавно у Солом’янському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю трамвая та вантажного автомобіля. Внаслідок зіткнення кабіну трамвая зім’яло і вона перетворилася на купу металу. Відомо, що постраждала водійка трамвая. Їй надали допомогу на місці аварії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві п'яний водій збив на переході жінку і втік. Винуватця ДТП оперативно затримали.