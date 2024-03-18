Влетів боком у зустрічну машину: на Прикарпатті вночі сталася смертельна ДТП (відео)
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Точна кількість постраждалих — невідома
Пізно ввечері у неділю, 17 березня, на Івано-Франківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У селі Дора, неподалік Яремче, легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з кросовером.
Про це пише місцеве видення ПІК. За попередньою інформацією, загинули двоє молодих людей.
Ще двоє людей перебувають в реанімації.
Разом з тим, точна кількість постраждалих — невідома. Офіційної інформації з приводу цієї аварії немає.
Раніше "Телеграф" писав, що на Черкащині в суботу, 16 березня, сталася ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула та ще п’ятеро постраждали.
А у п’ятницю, 15 березня, Дніпро було паралізовано через те, що позашляховик на великій швидкості влетів у електроопору. Оскільки це сталося на виїзді з моста, там утворилися довгі пробки.