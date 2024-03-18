Влетів боком у зустрічну машину: на Прикарпатті вночі сталася смертельна ДТП (відео)

Точна кількість постраждалих — невідома

Пізно ввечері у неділю, 17 березня, на Івано-Франківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У селі Дора, неподалік Яремче, легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з кросовером.

Про це пише місцеве видення ПІК. За попередньою інформацією, загинули двоє молодих людей.

Ще двоє людей перебувають в реанімації.

Разом з тим, точна кількість постраждалих — невідома. Офіційної інформації з приводу цієї аварії немає.

Раніше "Телеграф" писав, що на Черкащині в суботу, 16 березня, сталася ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула та ще п’ятеро постраждали.

А у п’ятницю, 15 березня, Дніпро було паралізовано через те, що позашляховик на великій швидкості влетів у електроопору. Оскільки це сталося на виїзді з моста, там утворилися довгі пробки.