Во Львове на мосту столкнулись сразу 27 авто: фото и видео с места аварии

Общественный транспорт уже возобновил свою работу по обычному маршруту

Во Львове на Скниловском мосту произошло масштабное ДТП с участием около 27 автомобилей. Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную.

"Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой", — пишет Садовой.

В Львовском городском совете тем временем сообщают, что жертв и пострадавших в результате аварии, к счастью, нет.

Отметим, что предварительной причиной могла стать плохая видимость на дороге. Этим утром в патрульной полиции Львовской области водителей призвали быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

"Во время тумана обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Откажитесь от рискованных маневрирований, а в случае необходимости снизьте скорость движения транспортного средства. Держите дистанцию, не приближайтесь близко к движущемуся впереди авто. При остановке обязательно включайте световую аварийную сигнализацию. Пешеходы, отметьте себя на дороге и переходите дорогу только убедившись в безопасности", — отметили правоохранители.

Фото с места происшествия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погибли две женщины.