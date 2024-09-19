Вантажівка з піднятим причепом влетіла в новенький міст у Києві: відео

У мережі жартують, що автомобіль "тестував шляхопровід"

У четвер, 19 вересня, у Києві вантажівка застрягла під шляхопроводом. Інцидент трапився на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Реальний Київ". Вантажний автомобіль їхав з піднятим причепом та не вмістився під мостом.

Відео з місця події потрапили у мережу. На кадрах видно момент дорожньо-транспортної пригоди.

У мережі пожартували над інцидентом. Учасник групи "Оболонський район" у Facebook написати під відео: "Вантажівка з піднятим причепом тестує шляхопровід на міцність".

Також кияни публікують фото з місця події.

На Богатирській

Судячи з відео, міст дійсно витримав та "пройшов" тест.

Зазначимо, що новий шляхопровід — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську, відкрили в кінці весни. Коштувала розв'язка 2 мільярди гривень.

Тоді ж кияни розкритикували новий шляхопровід та ініціаторів його будівництва. Громадськість підкреслила, що це "черговий проєкт марнотратства".

Нагадуємо, жителі Києва просили не будувати цю транспортну розв'язку. У березні КМДА опублікувала інформацію про плани почати будівництво шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Після цього кияни створили електронну петицію про заборону будівництва.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві масова бійка закінчилася стріляниною. На кадрах з місця події видно, що натовп спочатку голосно з’ясовував стосунки, а потім пролунало кілька пострілів.